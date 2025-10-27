دبي، الإمارات العربية المتحدة - عقدت لجنة مبادرة "بيتي" اجتماعها في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة محمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة بحضور أعضاء اللجنة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)

واعتمدت بناء 150 مسكن سنوياً لدعم ذوي الدخل المحدود، وتستهدف المبادرة توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال تمكينهم من بناء اواستكمال مساكنهم بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار لأسرهم.

وقال سعادة محمد الشحي، إن مبادرة "بيتي" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن عصرية التي توفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي، مشيراً إلى أنها تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات المرحلة الأولى من المبادرة والتي شملت 223 مسكناً تمتد على مساحة اجمالية قدرها 813,000 قدم مربع، بينها 72 مسكنا تم انجاز استكمال بناءها ودعم ومساندة المستفيدين في 151 مسكناً لا تزال قيد التنفيذ.

واعتمدت لجنة مبادرة «بيتي» خلال اجتماعها عدداً من القرارات التطويرية التي تعكس حرصها على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة. وشملت الاعتمادات إطلاق نماذج جديدة لمساكن المواطنين يتم بناءها بطرق حديثة ومطورة، تعزز تسريع الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ، إلى جانب التركيز على تحقيق معايير الاستدامة في مختلف مراحل البناء بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التنمية المستدامة. كما أقرت اللجنة توسيع نطاق الفئات المستحقة للاستفادة من المبادرة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد عدد المساكن التي تتضمنها المرحلة الثانية من المبادرة بعد دراسة حالات المستفيدين من منح الإسكان بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، لتحديد الأسر الأكثر حاجة إلى المساندة لاستكمال منازلها، والتزامها بمتابعة إنجاز هذه المرحلة ضمن الوقت المحدد لها.

يذكر أن لجنة مبادرة بيتي تسعى الى توفير كافة السبل لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال استراتيجية عمل محددة تركز على تنفيذ مساكن حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات وتطلعات الأسر المستحقة. وذلك في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة الحياة بما يتوافق مع منظومة الرفاه المجتمعي التي تحرص قيادتنا الرشيدة على أرساء دعائمها.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

