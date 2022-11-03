تتعلق الإخفاقات في عمليات تدقيق شركة كيه بي إم جي إل إل بي لحسابات لشركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD)

هذه أكبر غرامة مالية على الإطلاق تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية على مدقق حسابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بناءً على الخبر الصحفي الذي نشرته سلطة دبي للخدمات المالية في تاريخ 3 أكتوبر 2022، فقد فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 1،500،000 دولار أمريكي (5،508،750 درهماً إماراتياً) على شركة كيه بي إم جي إل إل بي و500،000 دولار أمريكي (1،836،250 درهماً إماراتياً) على السيد ميليند نافالكار، شريك التدقيق السابق لشركة كيه بي إم جي إل إل بي ومدير التدقيق المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية القرارات الصادرة عنها بشأن شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد ميليند نافالكار في أكتوبر 2022. وقام كل من شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد ميليند نافالكار بإحالة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية الصادرة بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة.

ومنذ ذلك الحين، قام كل من شركة كيه بي إم جي إل إل بي والسيد ميليند نافالكار بسحب الإحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وبذلك، فإنهم لن يعترضوا على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرارات الصادرة بحقهم.

قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 15.275.925 دولارًا أمريكيًا على شركة أبراج كابيتال المحدودة ACLD في يوليو 2019. كانت شركة أبراج كابيتال المحدودة الكيان الوحيد ضمن مجموعة أبراج المرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والكيان الوحيد ضمن مجموعة أبراج الذي تم تدقيق حساباته من قبل شركة كيه بي إم جي إل إل بي.

إن الغرامة المفروضة على شركة كيه بي إم جي إل إل بي تعكس أنها كانت مسؤولة فقط عن تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة، في حين خضعت الكيانات الأخرى في مجموعة أبراج للتدقيق من قبل شركات تدقيق أخرى ضمن الشبكة العالمية لشركة كيه بي إم جي التي تعمل خارج مركز دبي المالي العالمي.

وبصفتها إحدى شركات تدقيق الحسابات المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، تعين على شركة كيه بي إم جي إل إل بي اتباع معايير التدقيق الدولية عند إجرائها لعمليات تدقيق الحسابات لشركة أبراج كابيتال المحدودة. ومع ذلك، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة كيه بي إم جي إل إل بي فشلت في بعض عمليات التدقيق الأساسية. ولو كانت شركة كيه بي إم جي إل إل بي قد قامت بإجراء عمليات تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال المحدودة وفقًا للمعايير المتوقعة، فكان من المعقول أن نتوقع من شركة كيه بي إم جي إل إل بي أنها كانت ستحدد وجود العناصر التالية:

عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة مع القواعد المحاسبية؛

فشل شركة أبراج كابيتال المحدودة في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية؛ و

قيام شركة أبراج كابيتال المحدودة بإخفاء وضعها المالي الحقيقي عن شركة كيه بي إم جي إل إل بي.

ووجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد نافالكار قد شارك في المخالفات التي ارتكبتها شركة كيه بي إم جي إل إل بي، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعات لشركة أبراج كابيتال المحدودة. وعلى وجه الخصوص، السيد نافالكار:

وقع على تقارير التدقيق من دون التأكد من تنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتكوين رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة تقدم صورة حقيقة وعادلة عن حالة وشؤون الشركة



فشل في ضمان إجراء عمليات تدقيق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال المحدودة وفقًا لقواعد المحاسبة.



كما تبين أن السيد نافالكار فشل في التصرف بالكفاءة المهنية والعناية الواجبة، خلافًا للمبدأ 3 من مبادئ التدقيق.

لم تقترح سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة كيه بي إم جي إل إل بي أو السيد نافالكار ارتكبوا أي سوء سلوك متعمد، ولا أنهم كانوا على دراية بسوء السلوك الذي ارتكبته شركة أبراج كابيتال المحدودة. تقبل سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة أبراج كابيتال المحدودة قد ضللت عمدًا شركة كيه بي إم جي إل إل بي، والسيد نافالكار.

وإلى ذلك قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "كانت ممارسات شركة كيه بي إم جي إل إل بي والكفاءة المهنية للسيد نافالكار دون المعايير المتوقعة، مما سمح لشركة أبراج كابيتال المحدودة بإخفاء سوء إدارتها المالية لعدة سنوات. ويؤكد هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة على أهمية الدور الذي يلعبه مدققو الحسابات المالية في الشركات في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على سمعة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد في قطاع الخدمات المالية".

إن سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولة عن تسجيل، والإشراف على، وتعليق نشاط أو إزالة مدققي الحسابات المسجلين ومديري التدقيق العاملين في مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بتدقيقهم للشركات المدرجة، والشركات المرخصة، ومؤسسات السوق المرخصة، والصناديق المحلية.

يمكن الاطلاع على نسخ من إشعارات القرارات الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية في قسم الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية .

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم، وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.