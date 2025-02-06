دبي: بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ أكثر من 14.8 مليار دولار أمريكي، حتى نوفمبر 2024، ولا تزال الإمارات تمثل سوق التصدير الرئيسي الـ 6 لهونغ كونغ، بقيمة تصدير إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار، فيما جاءت في المرتبة الـ17 كأكبر وجهة للاستيراد بقيمة استيراد تزيد عن 3.5 مليار دولار، بحسب ما أكد "دانيال لام"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" (HKTDC).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ"، في دبي، أعلن خلاله أيضاً عن تنظيم أربعة معارض تكنولوجية رئيسية في أبريل 2025 في هونغ كونغ، والتي من شأنها أن توفر للشركات الإماراتية وصولاً مباشراً إلى الاتجاهات العالمية الناشئة والمشترين الدوليين. حيث ستكون هذه المعارض بمثابة منصات رئيسية للتجار والموردين في الإمارات العربية المتحدة لتوسيع أعمالهم في أسواق جديدة واستكشاف أحدث الابتكارات.

وقال "لام": "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ بعلاقات تجارية قوية وديناميكية تغطي مختلف القطاعات. وإنه لمن دواعي فخرنا أن تكون دولة الإمارات واحدة من أقوى شركائنا التجاريين، حيث إننا نؤمن بأن هذه الروابط بين الجانبين ستصبح أكثر رسوخاً وقوة في المستقبل. ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات القائمة في دولة الإمارات ومساعدتها على استكشاف فرص الأعمال والدخول إلى الأسواق العالمية من خلال المعارض التي ينظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ".

وتابع قائلاً: "نظمنا خلال العامين 2023 و 2024 أكثر من 30 حدثاً رئيسياً، استقطبت ما يزيد عن 28,880 عارضاً وأكثر من 511,100 مشترِ ومشارك فعلي من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني وحول العالم. وستوفر هذه المعارض فرصاً للشركات الإماراتية على نحو يتيح لها التواصل مع الموردين العالميين، واستكشاف أحدث التطورات في القطاع، والاستفادة من حلول التوريد الجديدة".

ولتعزيز الروابط التجارية بين الجانبين، سيستضيف "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" معرض الإضاءة الذكية ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (إصدار الربيع) في الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2025، يليه معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (إصدار الربيع) ومعرض استثمر في هونغ كونغ InnoEX في الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025.

وفي قطاع الإضاءة، سيقام معرض الإضاءة الذكية ومعرض هونغ كونغ الدولي للإضاءة (إصدار الربيع) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، بينما ستكون منصة مطابقة الأعمال الإلكترونية Click2Match متاحة خلال الفترة من 30 مارس إلى 16 أبريل 2025. وتحت شعار "جو سمارت، ليف جرين" Go Smart, Live Green، ستقدم المعارض حلول إضاءة موفرة للطاقة، وتقنيات إضاءة ذكية، وتصاميم متمحورة حول الإنسان، وابتكارات متطورة في مجال اللافتات الرقمية.

وإلى جانب عروض المنتجات، سيوفر منتدى الإضاءة الآسيوي في 6 أبريل منصة لقادة الصناعة لمناقشة أحدث معايير السوق وتطورات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع تقديم دراسات حالة واقعية. وفي 7 أبريل، سيستكشف منتدى حلول الإضاءة الذكية الابتكارات في الإضاءة المتمحورة حول الإنسان وتطبيقات الإضاءة الذكية والقابلة للتخصيص عبر مختلف البيئات التجارية والسكنية. واستقطبت معارض الإضاءة ما يقرب من 16,000 مشتر من 107 دول ومناطق في عام 2024.

وفي قطاع التكنولوجيا، ستقام النسخة الـ 3 من معرض "استثمر في هونغ كونغ" InnoEX والنسخة الـ 21 من معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (إصدار الربيع) في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025، وستتوفر منصة Click2Match الإلكترونية في الفترة من 6 إلى 23 أبريل 2025. وباعتبارها الأحداث الرئيسية لأسبوع أعمال الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ (BITWeek)، ستقدم هذه المعارض منصة دولية لعرض ابتكارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني والتنقل الذكي والاقتصاد على ارتفاعات منخفضة.

وسيسلط معرض "استثمر في هونغ كونغ" InnoEX الضوء على الحلول التكنولوجية المتطورة، حيث سيمتد على مدار أربعة أيام وسيضم رؤى معمقة يقدمها قادة الصناعة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبنية التحتية الذكية والحلول التقنية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيسلط معرض هونغ كونغ للإلكترونيات (إصدار الربيع) الضوء على مجموعة واسعة من الابتكارات عبر مناطق رئيسية، بما في ذلك قاعة التكنولوجيا، ومنطقة الشركات الناشئة، وقاعة المشاهير، مع التركيز أيضاً على المنزل الذكي، والرعاية الصحية والعافية، والإلكترونيات.

وذكر "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" أن إصدارات 2024 من معرض "استثمر في هونغ كونغ" InnoEX ومعرض هونغ كونغ للإلكترونيات اجتذبت أكثر من 88,000 مشتر من 139 دولة ومنطقة.

حول "مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ":

"مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ" هو هيئة قانونية تأسست في العام 1966 لتعزيز تجارة هونغ كونغ ومساعدتها وتطويرها. ومن خلال 50 مكتبًا على مستوى العالم، بما في ذلك 13 في البر الرئيسي للصين، يروج المجلس لهونغ كونغ كمركز عالمي للاستثمار والأعمال. وينظم مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المعارض والمؤتمرات والبعثات التجارية الدولية لخلق فرص عمل للشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في أسواق البر الرئيسي والأسواق الدولية. كما يوفر مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ رؤى سوقية حديثة ومعلومات عن المنتجات عبر منشورات تجارية وتقارير بحثية وقنوات إخبارية رقمية.

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