أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن زيادة ملحوظة بنسبة 25.71 في المائة في قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، لتبلغ 14.47 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 11.51 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 46.53 في المائة من 1.76 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 إلى 2.577 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وشهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 39.13 في المائة من 1.713 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 2.384 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وشهدت قطر زيادة مماثلة بنسبة 41.63 في المائة لتصل إلى 339.05 مليون دولار أمريكي بين يناير وأكتوبر من عام 2022، مقارنة بمبلغ 239.39 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ومن ناحية أخرى، سجّلت الكويت نمواً بنسبة 69.37 في المائة من 155.58 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 263.5 مليون دولار في عام 2022، بينما شهدت مصر زيادة بنسبة 72.13 في المائة من 1.320 مليار دولار إلى 2.273 مليار دولار.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "حافظ الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية على نموه الإيجابي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ما يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البلدين. ونتوقع خلال الأشهر المقبلة زيادة إضافية في الطلب الإقليمي على المنتجات البرازيلية بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك نمو الحركة السياحية. ويسلّط النمو القوي للصادرات البرازيلية الضوء على مرونة البلدان العربية وقدرتها على الانتعاش والازدهار، حتى في أوقات تشهد فيها الأسواق العالمية تحديات كثيرة. كما تبذل الغرفة التجارية العربية البرازيلية جهودها لتشجيع التجارة واستكشاف طرق جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في هذا الصدد، كانت البرازيل وستظل شريكاً موثوقاً به للعالم العربي".

وسجلّت صادرات لحوم البقر من البرازيل إلى الدول العربية نمواً بنسبة 34.09 في المائة لتصل إلى 936.9 مليون دولار أمريكي بين يناير وأكتوبر 2022، مقارنة بـ 698.7 مليون دولار أمريكي في عام 2021. حيث سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة قدرها 40.86 في المائة من 166.99 مليون دولار أمريكي في 2021 إلى 235.22 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بينما سجلت المملكة العربية

السعودية نمواً بنسبة 6.54 في المائة لتصل إلى 165.14 مليون دولار أمريكي في 2022 مقارنة بمبلغ 155.01 مليون دولار أمريكي في 2021.

وشهدت قطر زيادة بنسبة 91.27 في المائة من 16.44 مليون دولار أمريكي إلى 31.45 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت مصر نمواً بنسبة 70.28 في المائة بقيمة 340.32 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 199.86 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما شهدت الدول العربية زيادة بنسبة 33.02 في المائة بين يناير وأكتوبر 2022 في صادرات البرازيل من لحوم الدجاج، من 2.004 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 2.666 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بنسبة 49.48 في المائة من 537.46 مليون دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، إلى 803.41 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة في صادرات البرازيل من لحوم الدجاج بنسبة 25.96 في المائة إلى 719.46 مليون دولار أمريكي بين يناير وأكتوبر من عام 2022، مقارنة بمبلغ 571.19 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، بينما سجلت مصر نمواً بنسبة 36.42 في المائة من 44.11 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 60.17 مليون دولار أمريكي في 2022. وشهدت قطر زيادة في صادرات لحوم الدجاج من البرازيل بنسبة 66.71 في المائة من 106.76 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 177.99 مليون دولار أمريكي في عام 2022.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com