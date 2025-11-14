الإمارات العربية المتحدة: يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2025– 2026، الذي يقام في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعةٍ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري إلى 22 مارس 2026.

ويدعم الصندوق مشاركة أكثر من 14 مشروعاً إماراتياً متميزاً، في إطار جهوده لتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال المواطنين. ويعكس هذا النهج التزام الصندوق بتعزيز حضور المشاريع الوطنية في الفعاليات الكبرى، وزيادة فرص التواصل مع الشركاء والمشترين، وتسليط الضوء على جودة منتجاتها وخدماتها المبتكرة، إماراتية المنشأ وعالمية المستوى. كما تعد هذه المشاركة جزءاً من منظومة التمكين المتكاملة التي يقدمها الصندوق، والتي تشمل الدعم المالي وغير المالي.

ويتيح مهرجان الشيخ زايد منصةً رائدة لعرض المشاريع الإماراتية، وتوفير فرص وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة ضمن قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والأزياء، ومستلزمات الرحلات، والعطور والبخور، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات المهرجان.

وقالت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تشكل المشاركة في فعاليات مهرجان الشيخ زايد أهمية كبيرة باعتباره أحد أبرز الفعاليات التراثية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، والتي تهدف لترسيخ الموروث الثقافي الإماراتي والحفاظ على القيم والتقاليد الأصيلة، وتجديد عهد الوفاء للمبادئ السامية التي أرساها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضافت سعادتها: "نفخر في صندوق خليفة بدعم مشاركة مجموعة من المشاريع الوطنية المتميزة في المهرجان، ، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم ضمن هذا الحدث الرائد، تماشياً مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني عبر دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المشاركة في أبرز الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، لتوسيع فرص حضورها وبناء شراكات قوية مع الشركاء والمشترين والمستوردين المحتملين".

وتضم قائمة المشاريع الإماراتية المشاركة في مهرجان الشيخ زايد - بدعمٍ من صندوق خليفة – كلاً من "بلاك كافيه" المتخصصة بتقديم الحلويات والوجبات الخفيفة والقهوة المختصة لجميع الفعاليات والدوائر الحكومية؛ و"خيرات للعسل والأعشاب الطبيعية"، والتي تقدم منتجات عضوية متميزة، تشمل القهوة والعسل والمواد الغذائية، والمياه المعدنية والتوابل والبهارات؛ و"مطعم كابري بيتزا": المتخصص بتقديم البيتزا على طرازات نيويورك ونابولي التقليدية، وأطباق الباستا، والمقبلات والأطباق الجانبية، والحلويات والعصائر الطازجة؛ و"مطعم كرامبز" الذي يقدم الأطباق والسلطات والحلويات والمشروبات عالية الجودة، وفق أعلى المعايير الصحية وبالاعتماد على مكوناتٍ طبيعية. و"تكية وحطب للمأكولات الشعبية" المتخصصة بتقديم تجربة مميزة لتناول الشاي والمأكولات الشعبية من خلال توفير الجلسات الأرضية؛ و"بيرو كافيه" للقهوة المختصة المحضّرة من أجود أنواع البن.

كما تشمل قائمة المشاريع المشاركة أيضاً "خيوط نايا للأزياء"، وهي شركة متخصصة بتفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية، وتصميم العباءات التقليدية والعصرية بمختلف أنواعها؛ و"الشوامخ للوازم الرحلات"، المؤسسة المتخصصة ببيع جميع أدوات ولوازم الرحلات والكشتات؛ و"ديب لتجارة العطور"، والتي تختص في تجارة دهن العود والعود الطبيعي والدخون، والعطور الشرقية والغربية بأعلى معايير الجودة؛ و"ريح الخزامى للبخور والعطور"، وهي شركة متخصصة بصناعة وتجارة الدخون والعطور، بما فيها الدخون الفرنسي والعربي والعود المعطر؛ و"بانانا بروزرز"، وهو مصنع مختص بتجفيف اللحوم وتتبيلها وتغليفها، وصناعة منتجات اللحوم، وتوفير خدمات الضيافة والسيارات المتنقلة والأكشاك.

إضافة إلى ذلك، تشارك "شركة لولي اند بوبز للتجار" المتخصصة بتقديم الحلويات والشوكولا من جميع أنحاء العالم؛ و"أيسكريم أند جوس إستيشن"، وهي علامةٌ تجارية تتميز بتقديم المثلجات المحضّرة من مكوناتٍ طبيعية بأكثر من 267 نكهة مستلهمة من التراث؛ و"جريل ماسترز" التي تتولى تحضير الوصفات الاحترافية عالية الجودة والوجبات المتميزة، بخبراتٍ محلية وبمعايير عالمية.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 2 441 8895

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية