سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول آليات التقديم وصرف المساعدات الاجتماعية والعلاوات غداً الثلاثاء

الإمارات العربية المتحدة-: ثمنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع ميزانيته من 14 مليار إلى 28 مليار درهم بما يعكس حرص القيادة الإماراتية على توفير الحياة الكريمة للأسر محدودة الدخل، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة تترجم مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين لأبناء الوطن.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: "فرق العمل في الوزارة تعمل على تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على وجه السرعة كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في كافة أرجاء الدولة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته"، حيث يتم في الوقت الحالي وضع الآليات والخطط الكفيلة بوصول العلاوات التي تم اعتمادها للمستحقين في مختلف الفئات.

وأضافت بوحميد: "يعد البرنامج خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن لاسيما بين الفئات محدودة الدخل... وسوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول آليات التقديم وصرف المساعدات الاجتماعية والعلاوات غداً الثلاثاء.

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