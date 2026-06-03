كوالالمبور، ماليزيا – أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) وهي جهة إصدار عالمية رائدة لأدوات السيولة قصيرة الأجل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن إتمام إصدار وإعادة إصدار قياسي بقيمة 1.495 مليار دولار أمريكي من الصكوك قصيرة الأجل، والذي يُعد أكبر مزاد منفرد منذ تأسيس الهيئة.

وقد تم تنفيذ الإصدار وإعادة الإصدار بنجاح عبر خمسة آجال استحقاق مختلفة — أسبوعين، شهر واحد، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، وتسعة أشهر — وتم تسعيرها بشكل تنافسي على النحو التالي:

4.15% بقيمة 247 مليون دولار أمريكي (أجل أسبوعين) 3.90٪ بقيمة 296 مليون دولار أمريكي (أجل شهر واحد)؛ 4.00٪ بقيمة 538 مليون دولار أمريكي (أجل ثلاثة أشهر)؛ 4.00٪ بقيمة 293 ملايين دولار أمريكي (أجل ستة أشهر)؛ 4.10٪ بقيمة 121 مليون دولار أمريكي (أجل تسعة أشهر).

وقد استقطب المزاد طلباً عالمياً قوياً، حيث بلغت قيمة العطاءات المقدمة 2.925 مليار دولار أمريكي، ما يمثل تغطية بلغت 1.96 مرة. ويعكس ذلك استمرار جاذبية صكوك المؤسسة قصيرة الأجل المقومة بالدولار الأمريكي وذات التصنيف المرتفع كأداة فعالة وموثوقة لإدارة السيولة، خاصة في أوقات عدم اليقين.

من جانبه، صرّح السيد محمد سَفري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة قائلا: « "يمثل إصدار اليوم محطة مهمة أخرى في مسيرة المؤسسة، حيث تجاوز إجمالي الإصدارات التراكمية لعام 2026 حاجز 13 مليار دولار أمريكي، وبلغت محفظة الصكوك القائمة مستوى قياسياً قدره 7.1 مليار دولار أمريكي. وتعكس هذه الإنجازات الطلب القوي والمستدام على صكوك الهيئة، كما تؤكد الثقة التي يوليها المستثمرون والدول الأعضاء والمتعاملون الأساسيون للقيمة الفريدة التي تقدمها الهيئة."

وأضاف:

"في ظل بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وتغير توقعات الأسواق، وتطور أوضاع السيولة، تواصل المؤسسة التزامها الراسخ بولايتها في توفير حلول عالية الجودة لإدارة السيولة قصيرة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويؤكد النمو المستمر في برنامج الإصدارات الدور الحيوي الذي تؤديه صكوك الهيئة في دعم احتياجات إدارة السيولة والميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم."

وتابع قائلاً:

"ومع استمرار توسع صناعة التمويل الإسلامي عالمياً، تظل الهيئة ملتزمة بضمان توفير منتظم وموثوق للصكوك قصيرة الأجل ذات التصنيف العالي، بما يعزز مرونة السوق، ويدعم تدفقات السيولة عبر الحدود، ويساهم في تطوير واستقرار النظام المالي الإسلامي الدولي."

ويُعد هذا الإصدار المزاد الحادي عشر للصكوك الذي تصدره الهيئة منذ بداية العام، لترتفع بذلك إجمالي الإصدارات لعام 2026 إلى 13.266 مليار دولار أمريكي عبر 53 سلسلة من الصكوك بمختلف آجال الاستحقاق. وقد تم تنفيذ جميع الإصدارات ضمن برنامج المؤسسة لإصدار الصكوك قصيرة الأجل بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، والمصنف بدرجة "A-1" من قبل وكالة S&P للتصنيفات الائتمانية العالمية و"F1" من قبل وكالة فيتش للتصنيفات.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

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