عمّان: استقبل مطار الملكة علياء الدولي 1,330,202 مسافرًا مع نهاية شهر آذار 2022 بارتفاعٍ نسبته 195.4%، وانخفاضٍ نسبته 30.9% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي". وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 13,684 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 123.4%، وانخفاضًا نسبته%22.9 مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 13,731 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 33.0%، وأقل بنسبة 39.3% مقارنة بعام 2019.

وخلال شهر آذار، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى 561,425 مسافرًا، بنمو كبير نسبته 251.3% وانخفاضٍ نسبته 17.0% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5,076 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 131.3% وانخفاضًا بنسبة 17.6% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,430 طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 54.3% وانخفاضًا بنسبة 35.7% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "خلال الربع الأول من عام 2022، وتحديدًا في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على السفر دوليًا، شهد مطار الملكة علياء الدولي منعطفًا إيجابيًا في الحركة منذ بداية العام وعلى أساس سنوي، مما ساعد في تخفيف الفجوة مقارنة بإحصائيات ما قبل جائحة "كوفيد-19" في عام 2019. ونظرًا للطبيعة المترابطة للقطاع الذي نعمل فيه، فإن هذه الجهود ليست موضع ترحيب فحسب، بل هي ضرورية أيضًا لتسريع تعافي النقل الجوي في الأردن وفي جميع أنحاء العالم".

#بياناتحكومية

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، كان مطار الملكة علياء الدولي أول مطار في المنطقة ينهي المستوى الأخير (3+) (Neutrality)، ضمن شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات في عام 2018، والذي قام بتجديده وتمديده لغاية عام 2022.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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