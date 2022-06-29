يعقد المنتدى لأول مرة خارج مدينة نيويورك الأمريكية منذ عشر سنوات

· دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و"سكيفت آي ان سي" تتعاونان لجذب أول فعالية خاصة بالمنتدى في المنطقة

· المنتدى يجمع أبرز قادة السياحة والسفر في العالم لمناقشة أحدث توجهات القطاع

نيويورك و دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة سكيفت آي ان سي، واحدة من أبرز شركات الإعلام المؤثرة في قطاع السياحة والسفر في العالم، عن استضافة الدورة الأولى من "سكيفت جلوبال فورم إيست" Skift Global Forum East خلال الفترة ما بين 13 و15 ديسمبر المقبل في دبي.

وتعد هذه الفعالية المزمع إقامتها في دبي أول امتداد دولي لـمؤتمر "سكيفت جلوبال فورم" الرائد على مستوى العالم في قطاع السياحة والسفر، والذي تستضيفه مدينة نيويورك الأمريكية خلال شهر سبتمبر من كل عام على مدار العقد الماضي. وتمكن المؤتمر من استقطاب أكثر من ألف شخصية قيادية في القطاع بهدف مناقشة أحدث التطورات والتوجهات في قطاع السياحة العالمي.

ويجمع "سكيفت جلوبال فورم إيست" نخبةً من أبرز الرؤساء التنفيذيين، والقادة المبدعين لتسليط الضوء على التوجهات والمبادرات التي تساهم في رسم ملامح القطاع لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، وكذلك التمازج ما بين التكنولوجيا والتسويق، والوسائل المتقدمة للتواصل مع المستخدمين والمستهلكين، وما يتعلق بمسائل التجربة والتصميم، وكذلك الدور المتنامي لموضوع الاستدامة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى تركيز الاقتصادات الحديثة

والمتطورة على قطاع السفر بوصفه المحرّك الاقتصادي الرئيسي في المستقبل، وغيرها من المحاور المهمة الأخرى.

وتعليقاً على ذلك، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يشكل إطلاق استراتيجية قوية للتعافي أحد العوامل التي رسخت مكانة دبي على مستوى العالم كمركز رائد للأعمال والسياحة والفعاليات بما فيها استضافة إكسبو 2020 دبي بنجاح كبير".

وأضاف كاظم قائلا: "انطلاقاً من مساعي دبي المستمرة للاستفادة من النجاحات التي حققتها استراتيجية التعافي لمرحلة ما بعد الجائحة، يشكّل "سكيفت جلوبال فورم إيست" منصةً عالميةً للحوار المشترك والتفكير الاستشرافي والابتكار، ويهدف لتشكيل مستقبلٍ واعدٍ ومستدام لقطاع السياحة والسفر بشكل عام. ونتطلع لاستضافة شركائنا وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم في دبي، ضمن هذه الفعالية الاستثنائية التي تمتدّ على مدار يومين نتبادل خلالهما مجموعةً من الرؤى والأفكار والمعارف".

ومن جهته، قال رأفت علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيفت: "يسرّنا إقامة سلسلة "سكيفت جلوبال فورم" على مستوى عالمي في دبي، والتي تُعد حلقة وصل بين آسيا والغرب، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا بأن قطاع السياحة والسفر يتجاوز الحدود الجغرافية للقطاعات والأسواق".

ويُذكر أن فعاليات سكيفت تستقطب عدداً كبيراً من أبرز قادة قطاع السياحة والسفر والمبدعين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من 116 دولةً مختلفة، فيما يشكل التنفيذيون ومؤسسو الشركات والمدراء حوالي نصف عدد المشاركين في تلك الفعاليات، والتي شهدت بدورها مشاركة مجموعة كبيرة من المتحدثين بما فيهم رؤساء تنفيذيون لدى العديد من شركات السفر العالمية الرائدة، وكذلك العلامات التجارية مثل ماريوت وأكور، وشركات

السياحة والسفر الإلكترونية مثل بوكنج واٍكسبيديا، إلى جانب الشركات المبتكرة في القطاع مثل إير بي إن بي وأوبر وغيرها.

للمزيد من المعلومات، أو التسجل، أو الرعاية، يمكن زيارة هذا الموقع east-forum-global-https://live.skift.com/skift

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "دبي للاقتصاد والسياحة":

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية. ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة وما توفره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص أعمال المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مُؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات، ومُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، وكلية دبي للسياحة، وجدول فعاليات دبي، وفعاليات دبي للأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على: mediarelations@dubaitourism.ae

[+971] 600 55 5559

نبذة عن سكيفت Skift:

أصبحت سكيفت Skift منذ إنشائها في عام 2012، العلامة التجارية الأكثر تأثيرا في قطاع السفر العالمي. حيث تميزت بنوع جديد من شركات الإعلام B2B للوسائط الرقمية والشخصية الهجينة – وتمكنت من خلالها القيام بتأثير عالمي كبير جراء استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات. تقوم سكيفت بتحديد ومزج الاتجاهات الحالية والناشئة في تغطيتها الإخبارية اليومية daily news coverage، وكذلك من خلال مجموعتها المميزة من الرؤى والآراء الحصرية عبر الاشتراك في Skift Research.

تقوم Skift بتنظيم منتدى سكيفت العالمي، الذي يجمع أكثر من 1000 من المحترفين والمهنيين الأكثر تأثيرا ونفوذاً في القطاع لمناقشة مستقبل السفر. كما أن لديها منتديات وملتقيات في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الرائدة في هذا المجال والتي تركز على منظمي الرحلات، والرفاهية والعافية، والطيران، والتأجير لمدة قصيرة، والولاء، وغيرها industry leading events. فيما يصمم الاستوديو الإبداعيSkiftX محتوى يتضمن علامة تجارية وتجارب تساعد في إخبار وتشكيل رأي القادة عبر منظومة السفر. وخلال السنوات الأخيرة الماضية، استحوذتSkift على Airline Weekly وEventMB ، لتضيف خبرتهما في مجال الطيران، والفعاليات المؤسساتية لترسخ من ريادتها في كافة قطاعات السفر.

للاستفسارات الإعلامية:

يمكن للإعلاميين في أي سوق مشاهدة جميع الفعاليات عبر الإنترنت مجانًا، وأيضا الطلب شخصيًا الدخول إلى صفحة Media Resources على الموقع الإلكتروني لـ Skift.

Events@skift.com