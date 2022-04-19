نجحت مدينة ريسوت الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، في توطين 13 مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2022 بإجمالي حجم استثمار يصل إلى (14) مليون ريال عماني وبمساحة إجمالية تتجاوز الـ (275) ألف متر مربع، لتصل نسبة المساحات المؤجرة في الفترة ذاتها إلى 99 %، وتتنوع أنشطة هذه المشاريع بين مجالات إنتاج الأسمدة العضوية، الملح الصناعي والفحم، والمواد الغذائية مثل المعكرونة، تعبئة السكر، والطحينية، بالإضافة إلى المخازن ومشاريع تجارية أخرى.

وقامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بتنفيذ مشاريع نوعية لتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة خلال العام 2021، الأمر الذي ساهم في جذب هذه الاستثمارات لمدينة ريسوت الصناعية، حيث تم الانتهاء من مشروع توسعات ريسوت عبر تطوير مساحة مليون متر مربع وتزويدها بالبنى الأساسية من طرق وإنارة وشبكات المياه والصرف الصحي بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عماني، كما تم الانتهاء من مشروع تنفيذ مبنى مركز الخدمات "مسار" في المدينة الصناعية، وكذلك الانتهاء من مشروع توسعة مبنى الدفاع المدني بهدف زيادة آليات ومعدات وأجهزة الإطفاء ولاستحداث قسم الحماية بالمبنى، حيث تم تنفيذ التوسعة بداية شهر فبراير 2021، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر يوليو من العام نفسه، وتحتضن مدينة ريسوت الصناعية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 227 مشروعا تتنوع من حيث الأنشطة بين مشاريع صناعية وخدمية وتجارية مساندة، حيث أن هناك أنشطة خدمية منها اللوجستية كالمخازن الباردة والجافة كما أن هناك مجموعة من الشركات الصناعية المستثمرة في المدينة، مثل: شركات الأدوية، واللوازم الطبية والمغذيات الطبية (السقايات) وكذلك مشاريع غذائية، مثل إنتاج علب الأسماك، والدجاج المجمد، والدقيق، والمعكرونة والزيوت النباتية ومعجون الطماطم وتعبئة وتنقية مياه الشرب والأنابيب البلاستيكية والعبوات البلاستيكية، وكذلك مشاريع صناعية مثل تصنيع الحديد الصلب، والهياكل الحديدية والكابلات ولوحات المفاتيح الكهربائية، والمنتجات الورقية والكرتون وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والبلاستيكية، والمنتجات الإسمنتية والجبسية، والأسمدة الزراعية، ومحاور الري والمخازن العامة، بالإضافة إلى وجود مشاريع تجارية مثل: المطاعم، المقاهي، ومحلات الكماليات، والتي تساهم في خدمة المصانع القائمة، ويجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لطلب توسعات جديدة لمواكبة النمو المتزايد على طلبات الاستثمار وتلبية لرؤية مدائن 2040 التي تستلهم مشاريعها وأهدافها من رؤية عمان 2040م.

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