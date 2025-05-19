دبي: اختتمت جمارك دبي مشاركتها الفاعلة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2025 الذي أقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري. وقد شهدت منصة الدائرة إقبالاً لافتاً، حيث بلغ عدد الزوار 1529 زائراً، فيما تقدم 1276 مواطناً للتسجيل في البرامج التدريبية والمنح الدراسية التي قدمتها جمارك دبي خلال المعرض.

وجاءت مشاركة جمارك دبي بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتعريفهم ببرنامجها التدريبي الرائد "مسار 33"، الذي يتضمن ثلاث مبادرات رئيسية تسعى إلى تمكين الشباب وتوفير مسارات مهنية واعدة.

وفي هذا السياق، شمل البرنامج المنح الدراسية الأكاديمية، التي توفر فرصاً للالتحاق ببرامج جامعية متخصصة في مجالات التجارة والجمارك واللوجستيات، إلى جانب برنامج ماجستير إدارة الأعمال في التجارة الرقمية وسلسلة الإمداد، والذي التحق به حتى الآن 14 طالباً.

بالإضافة إلى ذلك، جاء برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين ليعزز قدرات خريجي الثانوية العامة، من خلال تدريب مكثف يمتد على مدى سبعة أشهر، بهدف تأهيلهم للانضمام إلى كادر التفتيش الجمركي، وقد استقطب البرنامج حتى الآن 84 مواطناً.

ولم تقتصر الجهود على ذلك، إذ أطلقت جمارك دبي برنامج التدريب في القطاع اللوجستي، من خلال أكاديمية دبي اللوجستية، بهدف تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة للعمل في شركات الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز فرصهم المهنية وتوسيع آفاقهم الوظيفية.

وفي ختام مشاركة جمارك دبي في المعرض أشار خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية (مكلف) بجمارك دبي، إلى الإقبال الكبير من الشباب المواطنين على البرامج التدريبية المقدمة، مؤكداً أن أكاديمية دبي اللوجستية تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المواطنين للعمل في القطاعات التجارية واللوجستية والأمنية، مع التركيز على جذب الكفاءات الوطنية المتميزة، ما يعزز دورهم في التنمية المستدامة ويحقق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة.

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