أبوظبي : تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أعلنت «بيورهيلث» بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن انضمام دفعة عام 2026 إلى برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية». واستقبل البرنامج 120 مشاركة جديدة ضمن فعالية احتفالية أُقيمت في مرسى ياس بأبوظبي.

وشهدت فعالية انضمام المشاركات حضور الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مبادرات كبار المواطنين في «بيورهيلث»، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء والمدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهند الغصين، المستشار التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة «فرونتير 25»، [AA1] ممثلةً عن الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسسة ومديرة «أورورا 50» والدكتورة مي الجابر، الرئيس التنفيذي لرعاية المرضى الخارجيين في M42، إلى جانب ممثلات عن أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وجسد حضورهن التزام دولة الإمارات المتواصل بتمكين المرأة شريكاً أساسياً في تعزيز ازدهار المجتمع ودفع مسيرة التنمية الوطنية.

وتعكس الدفعة الثالثة من برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» نمواً يتجاوز 94% مقارنةً بدفعة عام 2025، ما يبرز تزايد الإقبال على البرنامج وارتفاع الثقة بتأثيره، حيث تمثل المشاركات من جهات خارجية نسبة 75%، مع مشاركة أكثر من 25 مؤسسة. وخلال الأشهر التسعة المقبلة تنضم المشاركات إلى برنامج منظّم يجمع بين الإرشاد الشخصي والتوجيه المهني والتعلّم التفاعلي، لتزوديهنّ بالمهارات والرؤى اللازمة لإحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهن وعلى نطاق أوسع.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يجسد برنامج مسيرة المرأة الإماراتية رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) في الاستثمار بقدرات المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل والتنمية. ونحن في الاتحاد النسائي العام نؤمن بأن تمكين المرأة يبدأ بإتاحة الفرص النوعية التي تصقل مهاراتها القيادية وتدعم طموحاتها المهنية، ما ينعكس إيجاباً على دورها في مسيرة التنمية الوطنية وكذلك في بناء الأسرة والمجتمع. ويعكس الإقبال المتزايد على البرنامج الثقة المتنامية بالمبادرات التي تفتح آفاقاً أوسع أمام المرأة الإماراتية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

وقالت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «إن ابنة دولة الإمارات أثبتت بفضل الدعم والرعاية المتواصلين من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» قدرتها على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات المختلفة، وجدارتها بتولي المراكز القيادية في شتى القطاعات، حتى باتت اليوم شريكا فاعلاً ومساهماً مؤثراً فيما تشهده الدولة من نهضة جعلتها محط إعجاب العالم أجمع».

وأشادت سعادة الفلاسي ببرنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، وبدوره في صقل مهارات المشاركات وتطوير قدراتهنّ من خلال تمكينهنّ من العمل بشكل مباشر مع قيادات نسائية مشهود لها، الأمر الذي يمنحهنّ الخبرات اللازمة ويعزز لديهنّ الثقة بالنفس ويشحذ هممهنّ ويساعدهنّ على السير قدماً لتحقيق أهدافهنّ، بحيث يصبحنّ رائدات في مجالاتهنّ، ويسهمنّ أيضاً في نقل الخبرات والمعارف والمهارات إلى نساء أخريات، ويلهمنّ مزيداً من بنات دولة الإمارات نحو الريادة والتميّز، مؤكدة حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعم البرنامج بالخبرات والإمكانات التي تعزز مسيرته وتسهم في تمكينه من تحقيق مستهدفاته على الوجه الأمثل.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «استلهاماً برؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يجسد برنامج (مسيرة المرأة الإماراتية) التزاماً وطنياً بتمكين المرأة بوصفها قائدة لمسيرة التقدم وركيزة أساسية في تماسك الأسرة. ويعكس استمرار نمو البرنامج حجم الطموح الذي يرسم ملامح مستقبل أبوظبي ودولة الإمارات».

وتضم الدفعة الجديدة نخبة من كوادر الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الاجتماعي، ما يعكس نطاق الوصول الأوسع للبرنامج وقدرته على استقطاب المشاركة من مختلف القطاعات.

وبناءً على نجاح الدفعات السابقة، يواصل برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» توسعه لتلبية احتياجات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل حياتها ومسيرتها المهنية، حيث أطلق في عام 2025 مساراً مخصصاً لكبار المواطنات الإماراتيات، وعزز مشاركة أصحاب الهمم ضمن أنشطته، بما يرسّخ نهجه الشامل ويؤكد التزامه بدعم الرفاه المتكامل لكافة الفئات.

ومنذ إطلاق برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» في عام 2024، أصبح منصة وطنية متنامية لتمكين المرأة عبر مختلف القطاعات، من خلال الإرشاد والتطوير القيادي والمبادرات المجتمعية، ما يعزز دورها في القيادة ويُرسّخ أثراً مجتمعياً مستداماً على مستوى دولة الإمارات.

نبذة عن "بيورهيلث":

تُعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

