الصقر:

- سجلنا في الربع الأول أرباحاً فصلية قوية وواصلنا البناء على زخم تشغيلي قوي عبر نمو في كافة قطاعات أعمالنا

- أداؤنا الصلب يرتكز إلى إدارة حصيفة للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة

- واصلنا تحقيق أداء جيد في المجالات الاستراتيجية التي شملت إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية

- أحرزنا مزيدًا من التقدم في خططنا وأجندتنا الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والمشاريع التكنولوجية

- استثماراتنا في التكنولوجيا تدعم نمو الإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا وتعظيم العوائد لمساهمينا

- أطلقنا إطار التمويل المستدام للمساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون

- سنواصل التركيز على تقديم أفضل المنتجات والخدمات وتسريع التزامنا نحو التمكين بمستقبل مستدام وشامل

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 116.6 مليون دينار كويتي (383.6 مليون دولار أميركي)، مقابل 84.3 مليون دينار كويتي (277.4 مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 38.3% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2022 بواقع 8.7% على أساس سنوي، لتبلغ 33.7 مليار دينار كويتي (110.9 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار كويتي (66.0 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 12.3% على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.2 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "سجلنا خلال الربع الأول من 2022 أرباحاً فصلية قوية وواصلنا البناء على الزخم التشغيلي الذي سجلناه خلال العام الماضي، لنواصل تحقيق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعمالنا.

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت خلال الربع الأول من 2022 إظهار مزيد من إشارات التعافي وذلك بفضل تحسن وتيـرة الإنفاق الاستهلاكي والزيـادة فـي إنتـاج النفـط والـذي تزامـن مـع الارتفاع الملحوظ فـي الأسعار والذي عزز أوضاع المالية العامة هذا إلى جانب انتعاش وتيرة النشاط التجاري، موضحاً أنه ومـع ارتفـاع أسـعار النفـط والتـزام الحكومة بتنفيـذ مشــاريعها الاستراتيجية، لذلك من المتوقع أن نشــهد تسـارع فـي وتيـرة الانفاق الرأس مالي خلال العـام الحالي.

وأوضح الصقر قائلاً:" يرتكز أداؤنا إلى إدارة قوية للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة، كما تدعم استثماراتنا في المواهب والتكنولوجيا تحقيق نموًا أقوى للإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا وتعظيم العوائد لمساهمينا".

وأكد الصقر على أن البنك شهد نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم تسجيل الإيرادات التشغيلية أداءً قوياً بوصولها إلى 236.5 مليون دينار وبنمو 6.8%، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك على مدى العاميين الماضيين، مما ساهم في نمو صافي ربح المجموعة.

وأكد على أن البنك سجل أداء قويًا في الركائز الاستراتيجية التي شملت الخدمات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى إدارة الثروات.

وأشار إلى أن التحسن المستمر في البيئة التشغيلية سينعكس على تحسن ونمو معدل إقراض الشركات فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.

وأضاف الصقر أن البنك يواصل إحراز مزيدًا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وفي مشاريعه التكنولوجية والتي كان أخرها إطلاق بنك "وياي" وبما يقدمه من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

وأوضح أن البنك أعلن مؤخراً عن تأسيس إطاراً عاماً للتمويل المستدام وذلك تماشياً مع سعيه نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة وتعزيز طموحه تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى المساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطني

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2022 الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه وسط هذا العالم المتغير مع تسريع التزاماته الرامية إلى تحقيق نمو استراتيجي لمستقبل مستدام.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2022

- نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 6.8% لتبلغ 236.5 مليون دينار كويتي

8.7% نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 33.7 مليار دينار كويتي

- 12.3% نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 20.1 مليار دينار كويتي

- ودائع العملاء تنمو 7.4% بنهاية مارس 2022 على أساس سنوي لتبلغ 18.3 مليار دينار كويتي

- 3.4 مليار دينار كويتي إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي

- 1.12% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 302%.

- 17.8% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن بنك الكويت الوطني:

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي (362.2 مليون دينار كويتي) في العام 2021، في حين بلغ صافي موجودات البنك 109.9 مليار دولار أمريكي (33.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2021، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.0 مليار دولار أمريكي (3.3 مليار دينار كويتي).

يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والامارات.

تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل

• وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1

• وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: A+

• وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: