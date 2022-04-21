ريعها يعود للمبادرة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة

رقم لوحة المركبة 2 أبوظبي من الفئة الثانية سجل حصيلة قياسية بلغت 23.3 مليون درهم

الرقم الزوجي المميز 11 أبوظبي من الفئة الثانية حقق 5 مليون درهم

رقم لوحة المركبة 20 أبوظبي من الفئة الثانية بيع بـقيمة 4.25 مليون درهم

الرقم 99 أبوظبي من الفئة الأولى حقق 5 مليون درهم

الرقم الثلاثي المميز 999 أبوظبي من الفئة الثانية بيع بقيمة 1.7 مليون درهم

مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني 555 جمع ريع 555 رقماً مميزاً للوحات المركبات في أبوظبي لصالح "المليار وجبة"

مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي شهد أيضاً المزايدة على أرقام ماسية معروضة من "اتصالات" حققت 419 ألف درهم

أرقام الهاتف المتحرك المميزة المعروضة من "دو" ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي حققت 601 ألف درهم

الحصيلة القياسية للأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة تتزامن مع استمرار تدفق تبرعات أهل الخير عبر القنوات الأربعة المعتمدة للمساهمة في مبادرة "المليار وجبة"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دعماً لجهود مبادرة "المليار وجبة"، حققت شرطة أبوظبي 111 مليون درهم ضمن مزادي "أنبل رقم" العلني والإلكتروني في أبوظبي، لتخصص حصيلة كلٍ من مزاد "أنبل رقم" الخيري الذي أقيم حضورياً مساء الأربعاء 20 أبريل في أبوظبي عشية "يوم زايد للعمل الإنساني" ومزاد 555 الخيري الإلكتروني الذي جرى على مدار يومين سابقين بالمزايدة على 555 رقماً مميزاً للوحات مركبات في أبوظبي من أجل توفير الدعم الغذائي لمن هم في أمس الحاجة إليه في 50 دولة من خلال مبادرة "المليار وجبة"، فيما سجلت أمسية المزاد الخيري في أبوظبي تحقيق كلٍ من الأرقام الماسية والمميزة التي قدمتها "اتصالات" و"دو" 419 ألف درهم و601 ألف درهم على التوالي، تخصص أيضاً لدعم جهود "المليار وجبة".

ويذهب ريع المزادين الخيريين الحضوري والإلكتروني في أبوظبي بالكامل للمساهمة في مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والهادفة إلى توفير الأمن الغذائي إلى الفئات الأشد احتياجاً في المجتمعات الأقل حظاً في 50 دولة حول العالم، كمساهمة من دولة الإمارات في جهود القضاء على الجوع وسوء التغذية عالمياً.

مسيرة الخمسين عاماً في العمل الإنساني

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل دولة الإمارات مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسين عاماً في العمل الخيري والإنساني المؤثر في مختلف أنحاء العالم، وبالتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، ينطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي، لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث ينطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري على خمسة أرقام مميزة للوحات المركبات، سيعود ريعها كاملاً لدعم الأهداف الإنسانية لمبادرة "مليار وجبة"، بتوفير

شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات وصولاً إلى المحتاجين في أماكن وجودهم في 50 دولة، والتصدي لتحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في أبوظبي، وهي رقم 2 من الفئة الثانية، وأرقام 11 من الفئة الثانية و20 من الفئة الثانية و99 من الفئة الأولى والرقم الثلاثي 999 من الفئة الثانية.

وأشار إلى أن تبرعات الأفراد والمؤسسات للمبادرة الإنسانية ستساهم في خلق شبكة موسعة لتوفير الوجبات الغذائية للفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإشراك كل الأفراد وشرائح المجتمع في العمل الخيري والإنساني في شهر رمضان الكريم، ومواجهة الجوع المستشري في العالم معاً، حيث إن 9 ملايين إنسان يموتون سنوياً نتيجة الجوع بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة و55 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من سوء التغذية.

مشاركة واسعة لأهل الخير

وشهد مزاد "أنبل رقم" الخيري الذي استضافه فندق قصر الإمارات في أبوظبي مساء الأربعاء 20 أبريل 2022 مشاركة واسعة لنخبة من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني والداعمين لمبادرات الإمارات الإغاثية حول العالم.

وسجل المزاد الذي سيذهب ريعه لدعم الأهداف الإنسانية لمبادرة "المليار وجبة"، بتوفير شبكة أمان غذائي تمتد من دولة الإمارات وصولاً إلى الفئات المستهدفة في المجتمعات الأكثر احتياجاً في 50 دولة حول العالم عدداً من الأرقام القياسية هي حصيلة بيع خمسة أرقام مميزة للوحات مركبات أبوظبي قدمتها شرطة أبوظبي، وعشرة أرقام ماسية ومميزة للهواتف المتحركة من كلٍ من "اتصالات" و"دو".

لوحات المركبات

وحقق رقم لوحة المركبة 2 أبوظبي من الفئة الثانية قيمة 23.3 مليون درهم.

أما الرقم الزوجي المميز 11 أبوظبي من الفئة الثانية فقد حقق 5 مليون درهم، فيما بلغت حصيلة المزايدة على رقم لوحة المركبة 20 أبوظبي من الفئة الثانية 4.25 مليون درهم، أما الرقم 99 أبوظبي من الفئة الأولى فقد حقق 5 مليون درهم.

وسجل الرقم الثلاثي المميز 999 أبوظبي من الفئة الثانية قيمة 1.7 مليون درهم.

أرقام الهواتف

أما الأرقام الماسية المعروضة من "اتصالات" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي وهي: 0547444444، 0542244444، 0542422222، 0547799999، 0567777722 فقد بيعت بقيمة 160 ألف درهم و 55 ألف درهم و 52 ألف درهم و 52 ألف درهم و 100 ألف درهم على التوالي، لتحقق مجتمعةً 419 ألف درهم.

وبالنسبة لأرقام الهاتف المتحرك المميزة المعروضة من "دو" وهي: 0589999996، 0586666662، 0581111114 ،0582444444 ،0586222222 فقد حققت 120 ألف درهم، و 91 ألف درهم، و 130 ألف درهم، و 110 آلاف درهم، و 150 ألف درهم بالترتيب، لتحقق معاً ما مجموعه 601 ألف درهم.

مزايدة إلكترونية لفعل الخير

وكان مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني 555 الذي نظمته شرطة ابوظبي على مدار يومي 17 و18 أبريل الجاري خصص ريع المزايدة على 555 رقماً مميزاً للوحات المركبات في أبوظبي للمبادرة الأكبر في المنطقة، وسط إقبال قياسي من رواد العمل الإنساني على المزايدة إلكترونياً لفعل الخير وتقديم العون للفئات المستهدفة ضمن حملة "المليار وجبة" .

وحققت الأرقام المميزة للوحات مركبات أبوظبي المعروضة في مزاد "أنبل رقم" الإلكتروني قيمة إجمالية تفوق التوقعات بفضل الإقبال القياسي من جانب أصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين وأهل الخير.

الرقم الأعلى قيمةً في المزاد الإلكتروني

وضمن المزاد الإلكتروني أيضاً حقق الرقم الزوجي المميز 88 من الفئة الأولى 3.9 مليون درهم، ليكون الأعلى قيمةً بين الأرقام المميزة البالغ عددها 555 رقماً ضمن المزاد.

أما الرقم الثلاثي 111 من الفئة 12 فسجل 1.6 مليون درهم، فيما بيع كلٌ من الرقمين الرباعيين 1111 من الفئة الثانية و8888 من الفئة الأولى بقيمة 1.4 مليون درهم ومليون درهم على التوالي.

وسجل الرقمان 11111 من الفئة الثانية و77777 من الفئة الأولى 1.9 مليون درهم و 1.5 مليون درهم بالترتيب.

مساهمات قياسية لتحقيق هدف "المليار وجبة"

وتستهدف سلسلة مزادات "أنبل رقم" الخيرية الداعمة لمبادرة "المليار وجبة" توفير خيار مبتكر لتمكين أهل الخير من الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً في 50 دولة حول العالم والمساهمة في جهود القضاء على الجوع وسوء التغذية الذي يعاني منهما أكثر من 800 مليون إنسان حول العالم.

قنوات التبرع المعتمدة

ويأتي تنظيم سلسلة مزادات "أنبل رقم" الخيرية وما حققته من حصيلة قياسية، بالتزامن مع استمرار تدفق التبرعات والمساهمات من أهل الخير والإحسان عبر القنوات الأربعة الأخرى المعتمدة للتبرع لمبادرة "المليار وجبة"، وهي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال

الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

المليار وجبة

ويشار إلى أن مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية في الدول الخمسين التي تشملها، تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة واحدة من أنبل القضايا الإنسانية وهي المساهمة في القضاء على الجوع وسوء التغذية عالمياً، وذلك عبر فتح باب المشاركة أمام الجميع لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها القضاء على الجوع في العالم .

#بياناتحكومية

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