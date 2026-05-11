بلغت عضوية غرفة عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري 10618 عضوية منها 1626 عضوية جديدة و8992 عضوية مجددة، ما يؤكد حيوية بيئة الأعمال في الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات في مختلف القطاعات، ويجسد ثقة مجتمع الأعمال في خدمات الغرفة ودورها الحيوي في دعم القطاع الخاص، بحيث نمت عضوية الغرفة بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من العام 2025.

وبحسب نوع التراخيص تصدرت العضوية المهنية بواقع 5235 عضوية تلتها العضوية التجارية بـ 4903 عضوية.

وتؤكد غرفة عجمان حرصها على تقديم خدمات ومبادرات مبتكرة تعزز نمو عضويتها وتدعم سهولة ممارسة الأعمال وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ويتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تنمية واستدامة القطاع الخاص وتعزيز جذب الاستثمارات المباشرة.

وتواصل الغرفة تلبية تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة تعزز تنافسية المنشآت وتدعم زيادة الإنتاجية عبر بناء شراكات استراتيجية جديدة تسهم في فتح آفاق للنمو وفتح أسواق خارجية لمنتجات الإمارة، إلى جانب تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي جاذب ومستدام.

