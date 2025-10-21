الإمارات الشريك التجاري الأول للكونغو الديمقراطية في العالم العربي

الإمارات والكونغو تستهدفان تجاوز 7.2 مليار دولار كتجارة ثنائية بحلول 2032

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم (الثلاثاء)، "ملتقى الأعمال بين الشارقة وجمهورية الكونغو الديمقراطية"، بحضور نخبة من المستثمرين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات من الإمارات والكونغو، بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وبناء شراكات مستدامة تسهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.

حضر فعاليات الملتقى، الذي عقد بمقر الغرفة، سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة السيدة ماري نجديكا أوبومبو، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، وسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسعادة أحمد عبيد إبراهيم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وراشيل بونغو لوامبا، مدير عام الوكالة الوطنية لترويج الاستثمارات في الكونغو، إلى جانب ممثلي أكثر من 100 شركة من جمهورية الكونغو الديمقراطية متخصصة في قطاعات اقتصادية مختلفة وممثلين عن الشركات الإماراتية.

وناقش الملتقى سبل تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في قطاعات حيوية وذات اهتمام مشترك، أبرزها الطاقة والتعدين، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، في ظل النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي.

حرص مشترك على تطوير العلاقات

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على دعم جهود الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، في ظل قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليارات دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار، مع تواصل تعزيز هذه العلاقات ولا سيما في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين الجانبين لتتجاوز 7.2 مليارات دولار بحلول عام 2032، ولفت إلى أن إمارة الشارقة، بما تحظى به من بيئة أعمال متطورة، وبنية تحتية متقدمة، وموقع استراتيجي، تمثل بوابة مثالية أمام المستثمرين الكونغوليين للدخول إلى أسواق المنطقة والتوسع فيها، مؤكداً استعداد غرفة الشارقة الكامل لتوفير كل ما يلزم من دعم لتعزيز روابط التعاون بين مجتمعَي الأعمال في الشارقة والكونغو والبناء على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين.

فرص استثمارية واعدة

وفي كلمتها الافتتاحية أشادت سعادة السفيرة ماري نجديكا أوبومبو بالعلاقات الثنائية المتنامية بين الكونغو والإمارات وخصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدة أن الملتقى يمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة، من خلال بحث المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية ولا سيما أن وفد جمهورية الكونغو يضم ممثلين عن قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة، سعيًا لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تجارية وصناعية، على ضوء الملتقى الذي يمثل جسرًا للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويوفر لهم منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

تعزيز العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال

وفي كلمته الترحيبية أشار سعادة حميد محمد بن سالم إلى أهمية التواصل الفعّال وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتعزيز آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. وأشار إلى أن دولة الإمارات، التي تتميز بعلاقات اقتصادية قوية مع مختلف دول العالم، تمثل وجهة استثمارية جاذبة بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وتشريعاتها وأنظمتها المحفزة، وشدد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون في قطاعات حيوية وواعدة، لا سيما الطاقة والمناجم والرعاية الصحية، مؤكداً أن هذا التنسيق سيكون له دور فاعل في تعزيز تطلع البلدين الصديقين إلى تحقيق المزيد من الطموحات المشتركة.

عرض مرئي لفرص الاستثمار في الكونغو

من جانبها، قدمت راشيل بونغو لوامبا عرضًا مرئيًا بعنوان "لمحة عن الكونغو"، استعرضت خلاله المقومات الاقتصادية وأبرز الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسلطت الضوء على التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين والإصلاحات التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى حماية رأس المال وتيسير ممارسة الأعمال، فضلاً عن استعراض الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الكونغو في قطاعات الموارد الطبيعية، والتعدين، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، وختمت عرضها بدعوة مجتمع الأعمال والمستثمرين في الشارقة ودولة الإمارات إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري الداعم والنمو المتسارع الذي تشهده الكونغو، وبناء شراكات اقتصادية قوية ومثمرة تعود بالنفع على الجانبين.

حوافز استثمارية وآليات للشراكة

وعقد الملتقى جلستين متخصصتين ناقشت الجلسة الأولى "فرص القطاع العام" تحدث خلاها ممثلو الوكالة الوطنية لترويج الاستثمارات في الكونغو وقطاع التعدين، والشركة الوطنية للكهرباء، ووكالة تطوير وترويج مشروع إنغا الكبير في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتركز النقاش حول الحوافز الاستثمارية وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تناولت الجلسة الثانية "رؤى القطاع الخاص" بمشاركة اتحاد مؤسسات الكونغو، وشركة خدمات التعدين والهندسة، وبحثت الجلسة إمكانات الشراكة المباشرة بين شركات القطاع الخاص الكونغولي ونظيراتها في الشارقة.

واختتم الملتقى بعقد سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل الثنائية المكثفة، التي جمعت بين ممثلي الشركات ورجال الأعمال من الجانبين، حيث تم بحث آليات بناء شراكات فعالة ومشاريع مستقبلية، في خطوة عكست الحرص المشترك على الانتقال بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب من التكامل الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.

