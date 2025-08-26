دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع "الهيدروجين الأخضر" قد أنتج أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في مايو 2021، وتم استخدام معظم هذا الهيدروجين لإنتاج ما يزيد عن 1.15 جيجاوات من الطاقة الخضراء باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، مما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية. وأشار معالي الطاير إلى أنه جرى استخدام قرابة 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات مختلفة، منها تزويد سيارات هيدروجينية بالوقود عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

وقال معالي الطاير: "يسهم مشروع "الهيدروجين الأخضر" في تحقيق الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ المزايا التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين. ويعزز المشروع جهود الهيئة لدعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، إلى جانب استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة."

وقد أثبت المشروع دوره الجوهري في ترسيخ تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال.

ويعتبر مشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع " الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الطاقة من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

وإلى جانب الاستخدامات الحالية، تم تصميم وبناء محطة الهيدروجين الأخضر لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار للاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

