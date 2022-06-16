الرياض: احتفت هيئة تطوير بوابة الدرعية بتوقيع اتفاقية البدء في بناء مشروع مواقف السيارات السفلية في مشروعها ميدان الدرعية، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى مليون متر مربع، والتي تعتبر محور مركزي للمشروع وتشتمل على شبكة من الشوارع والأنفاق الواقعة تحت ميدان الدرعية مباشرة مع مداخل ومخارج متعددة، وتصل سعتها إلى 10,500 مركبة. وجرى توقيع العقد بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة ساليني العربية السعودية المحدودة المنفذة للمشروع في المقر الرئيسي للهيئة.

وستتولى شركة ساليني السعودية أعمال الحفر والردم في منطقة مواقف السيارات السفلية التي تتكون من ثلاثة طوابق، والتي ستخدم مشروع ميدان الدرعية، القلب التجاري والثقافي للمنطقة. حيث سيوفر الميدان مرافق ترفيهية وعدد من الفنادق الفاخرة ومتاجر ومكاتب مصممة على أعلى المعايير العالمية، كما سيضم المشروع جامع الملك سلمان بالإضافة الى وحدات سكنية مصممة على الطراز المعماري النجدي والمقرر الانتهاء منها عام ٢٠٢٤.

وقد حضر الحفل عدد من ممثلي هيئة تطوير بوابة الدرعية وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في شركة ساليني السعودية ومنهم هيسوس غونزاليس وبيترو باقناتي وسعيد سعيد وماركو تنتوريو واستشاري إدارة المشروع من شركة JLL و مصمم من شركة إيكوم AECOM ، وأعقبت الإتفاقية زيارة الوفد لموقع مواقف السيارات السفلية، حيث قاموا بختم إحدى لبنات البناء لتكون جزءًامن أساس بناء المشروع.

وفي تصريحه أكد السيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية إن توقيع عقد تدشين مواقف السيارات يمثل خطوة مهمة لنا على مسار الإنجاز، حيث يتم العمل مع أفضل المصممين والمطورين في العالم، معرباً عن ثقته التامة في قدرة فريق العمل سواء من موظفي الهيئة وكذلك الشركاء على إتمام تنفيذ مشروع المواقف بنجاح، حيث يأتي كجزء من المشروع الضخم المتكامل لتطوير بوابة الدرعية، بما تحمله من رمزية في تاريخ المملكة. وتتميز المواقف العملاقة بتقنيات متقدمة لخدمة الوسط التجاري والثقافي والتراثي للساحة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروع العملاق لتطوير الدرعية. كما أكد السيد جيري إنزيريلو أن المشروع يمنح الأولوية لاستمرارية حركة المرور والتكامل مع شبكة الطرق القائمة لمدينة الرياض، حيث يضمن نظام الشوارع المصمم بعناية سهولة التنقل بين الوجهات الأخرى داخل الدرعية، بما فيها وادي حنيفة والطريق الدائري الغربي، كما سيكون جزءاً أساسياً من شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الرياض. وقدم السيد إنزيريلو شكره للمندوبين وأعضاء الوفد على حضورهم، مبيناً أن هذا الحضور وما رافقه من نقاشات يدعم الشراكة القوية التي ستسهم في إنجاز هذا المشروع العملاق على النحو الذي نصبو إليه جميعاً.

وأعرب سعادة سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة السيد روبيرتو كانتوني عن اعتزازه بالتعاون السعودي الإيطالي لاستكمال خطط تطوير جوهرة المملكة، مستكملًا حديثه بأن هذا التعاون المشترك يمثل نقطةً فارقةً في خارطة التعاون بين البلدين، معززًا حديثه بإعجابه بالخطة التطويرية للدرعية لأن تكون مكان تجمع عالمي رائع وطموح، ومهنئًا بحرارة كل العاملين والمساهمين في تطويره.

#بياناتحكومية



- انتهى -

لمحة عن الدرعية

مع انطلاق مشروع تطوير بوابة الدرعية عام 2017 بدأت ملامح مرحلة جديدة في التشكل لتصبح الدرعية الواقعة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض، الوجهة التاريخية والثقافية والعصرية الأبرز في المملكة، إذ سيسهم المشروع ضمن نطاقه الجغرافي الذي يمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة في تحويل الدرعية إلى واحدة من الوجهات السياحية التاريخية العالمية الأكثر جذبًا وتميزًا بتنوع أنماط الحياة فيها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتُعتبر الدرعية مصدر فخر وإلهام وموطنًا لأجيال من الزعماء الذين قادوا المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م. وبوصفها العاصمة الثقافية والتاريخية المُتجدّدة للدولة، سيتم بناء وتصميم الدرعية على أساس التراث والتقاليد السعودية. وسيتمّ إنشاء المجتمع الحضري التقليدي متعدد الاستخدامات مع مراعاة مبادئ الهندسة المعمارية الأصيلة في العمارة النجدية، وهو نمط التصميم نفسه الذي اشتهرت به القرى السعودية في القرون الماضية. وفي قلب الدرعية الثقافي يقع حي الطريف التاريخي الذي تم تشييده في عام 1766، كواحد من المواقع الأولى في العالم المبنيّة من الطوب الطيني، حيث أُدرج عام 2010 على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويستعد اليوم ليصبح من بين الوجهات التاريخية الأهمّ في المملكة. وإلى جانب تركيزها على التجارب الثقافية والعصرية، ستوفّر الدرعية خدماتٍ مميزةً في مجال الترفيه والتعليم والتسوّق والطعام والضيافة وساحات السكن والعمل، ومن المتوقع أن يؤوي المشروع فور اكتماله نحو 100 ألف مقيم وعامل وطالب وزائر، وسيحتفي بالتاريخ الثقافي الغني للمملكة. وسيحتضن هذا المشروع مجموعة متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة، فضلًا عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقًا، ومجموعة متنوّعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 100 مطعم. ومن المخطط أن يصبح مطل البجيري القائم وجهةً رائدةً لتجارب الطعام، حيث يُتاح للزوّار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنّه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلّف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتدّ على مساحة كيلومترين مربّعين، من ممشى الجرف، كما يضمّ مساحاتٍ ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزًا للثقافة والتراث السعودي. تركز الهيئة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة، بما في ذلك قصص أجدادنا، وتراثنا المادي. وتماشيًا مع معايير التصميم والتطوير والحفظ، ستعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية على استحداث بيئة تعزز أهمية الدرعية التاريخية والوطنية والدولية بما في ذلك المحافظة على منطقة الطريف. تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الدرعية كواحدة من أبرز الوجهات على مستوى المنطقة، والتي توفر فعاليات وأنشطة تاريخية وثقافية ومعرفية، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية. وتتطلع الهيئة إلى تحويل الدرعية لتصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم عبر تطوير تجارب ثرية تروي قصص تاريخنا، وتغرس في نفوس أبناء وبنات المملكة الشعور بالفخر ببلادهم، وتأسيس وجهات ومعالم شهيرة عالميًا فيها. . وتعمل الهيئة على ضمان تكامل المعالم الثقافية في الدرعية مع مجموعة من أرقى العلامات الفندقية الرائدة، والمطاعم الفاخرة، وعروض التجزئة رفيعة المستوى. وتحرص الهيئة على تمكين أهل الدرعية من تحقيق أهدافهم. وهي تحتفي بالمجتمع المحلي، وتهدف وتسليط الضوء على إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها. وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى جانب الهيئات التنفيذية في الدرعية، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الإشرافية (190 متر مربع)، وستطبق أفضل الممارسات في إدارة الأراضي، وإصدار تراخيص البناء والتراخيص والإشراف عليها.

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي:

تويتر | @DGDA_SA / انستجرام | @DGDA_SA / لنكدن | dgda-sa

www.diriyah.sa