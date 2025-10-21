الإمارات العربية المتحدة: يُشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، المُقرر إقامته في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، لتسليط الضوء على 10 مشاريع إماراتية تجسّد التزام الدولة بالابتكار والاستدامة في قطاع الأغذية، وتدعم جهود الاستدامة العالمية.

ويستعرض الصندوق في هذه الدورة من المعرض مجموعة من الشركات الإماراتية التي تقدّم حلولاً وأفكاراً مبتكرة في مجالات متنوعة تشمل المأكولات والمشروبات، والتجهيزات والمعدات الغذائية، وخدمات الضيافة والتوريد بما ينسجم مع جهود الصندوق في دعم ريادة الأعمال في هذه المجالات.

وقالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تأتي مشاركة صندوق خليفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 تأكيداً لالتزامه بدعم المشاريع الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية، من خلال ربطها بالأسواق والشركات وتمكينها من تحقيق فرص النمو والتوسع. نهدف لتسليط الضوء على مجموعة من المشاريع المبتكرة التي نقدم لها الدعم في مجالات الزراعة الذكية، والتغليف المستدام، وخدمات الأغذية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وتقوية حضور المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية".

تضُم قائمة المشاريع التي يدعمها صندوق خليفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 شركة "خيرات للعسل و الأعشاب الطبيعية"، المُتخصصة في تقديم أجود أنواع القهوة والأعشاب والتوابل والعسل ومنتجات المناحل والمياه المعدنية، و"بيباكس كوفي" وهي علامة تجارية لتحميص وبيع القهوة بالتجزئة، ومصنع "بوابة الشرق لمعدات المخابز" المتخصص بصناعة وتركيب وصيانة جميع أنواع المخابز، و"ذا بوكس للتجارة العامة"، شركة متخصصة في توزيع وتطوير منتجات عالية الجودة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والتغذية، والصحة، والعافية.

كما تشمل المشاريع المشاركة أيضاً "مخللات الدار"، التي تنتج مختلف أنواع المخللات والأجبان، و"لولي اند بوبز للتجارة"، التي تُقدم مجموعة حلويات عالمية فريدة، و"اكسلينس ميتس"، التي تنتج وتروّج منتجات غذائية نيوزيلندية طازجة وعالية الجودة، و"محمصة بيرل للقهوة المختصة "، المُتخصصة في توريد القهوة المحمصة والمعدات للمقاهي والأفراد، و"حفيت للعسل"، التي تُنتج العسل المحلي و"أيكونك سوليوشنز" التي تقدم حلول بيع آلي ذكية ومتاحة ومبتكرة.

يشكّل معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 منصةً عالمية لربط المشاريع بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين الدوليين. وتعكس مشاركة صندوق خليفة التزامه بتمكين ودعم الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع التوجُّهات الوطنية الاستراتيجية الهادفة لبناء منظومات غذائية مستدامة، وتمكين هذه الشركات من التوسع وتعزيز حضورها على الصعيد العالمي.

تجسّد هذه الشركات ثقافة الابتكار، من خلال تقديم منتجات وحلول تعزز الإنتاج المحلي، وتدعم الأمن الغذائي الوطني، وتُسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تبرز النهج الريادي لدولة الإمارات في قطاع الأغذية والمشروبات، ورؤيتها الهادفة لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الغذائي.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

-انتهى-

#بياناتحكومية