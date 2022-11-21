أبوظبي : افتتحت شركة ليغ نكس1 الكورية مكاتبها الجديدة في أبوظبي. يأتي ذلك في أعقاب التوقيع على مذكرة للتفاهم بين مجلس التوازن والشركة الكورية في مطلع هذا العام.

حضر حفل الافتتاح سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن وبونسانغ كوو، رئيس شركة ليغ نكس1 وجيشان لي، الرئيس التنفيذي للشركة.

يشار إلى أن مجلس التوازن يسعى لتطوير بنية أساسية متينة للصناعات الدفاعية وإلى إقامة شراكات صناعية عالمية من شأنها تسريع عملية بناء الكفاءات والابتكار في القطاع، وصولاً إلى قطاع متماسك ومرن للصناعات الدفاعية.

وأشاد سعادة طارق الحوسني بافتتاح شركة ليغ نكس1 لمكاتبها في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، واصفاً الافتتاح بأنه خطوة جديدة في مسيرة العلاقات بين الدولتين وفي التوجهات الرامية لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة.

وأضاف سعادته: "نرحب بشركة ليغ نكس1 في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتطلع لتعزيز أواصر التعاون معهم".

يذكر أن شركة ليغ نكس1 سوف تقوم بالمساعدة في نظام الصواريخ أرض-جو متوسط المدى من طراز إم-سام والذي استحوذت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

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عن مجلس التوازن

مجلس التوازن هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والتنمية الصناعية وعن وضع الأنظمة والمعايير والحوكمة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

توازن: نحو مستقبل مزدهر

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