دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن جهودها لتوفير برامج تدريبية لاعتماد الاستشاريين والمقاولين المختصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني ضمن مبادرتها "شمس دبي"، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 38 دورة تدريبية في العام 2024، حصل خلالها 1,115 مهندساً وفنياً من استشاريين ومقاولين مسجلين في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية الكهروضوئية، على شهادة "متخصص في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية".

تتضمن البرامج التدريبية دورات نظرية وعملية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة، وإرشادات هيئة كهرباء ومياه دبي المتعلقة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ويبلغ عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة111 شركة للعمل في تصميم وتنفيذ مشاريع "شمس دبي".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، نلتزم بتوفير أحدث التقنيات وأفضل الأدوات والبرامج التدريبية والتوعوية لتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في دفع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. ونلتزم بتسهيل أعمال المقاولين والاستشاريين ومساعدتهم على تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة. ولا نتوانى عن توفير المعلومات والخدمات الرقمية المبتكرة والبرامج الذكية والمؤتمتة لتسريع حصولهم على اعتماد الهيئة وتسهيل مباشرتهم في تنفيذ المشاريع وخاصة المتعلقة بالاستدامة والطاقة الشمسية والنظيفة."

يذكر أن مبادرة "شمس دبي" تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة. وقد بلغ إجمالي قدرة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكة التوزيع التابعة للهيئة نحو 725 ميجاوات حتى الآن، موزعة على أكثر من 8,430 مبنى في مختلف أنحاء دبي.

يمكن التسجيل في الدورات التدريبية عبر الموقع الإلكتروني (www.dewa.gov.ae/shamsdubai) الذي يوفر معلومات عن الدورات التدريبية ومتطلبات التسجيل، إضافة إلى قائمة بأسماء المقاولين والاستشاريين المسجلين لدى الهيئة كاستشاري أو مقاول كهربائي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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