الإمارات العربية المتحدة: أكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشروع "التاجر الصغير" يمثل منصة وطنية متكاملة لإعداد جيل جديد من روّاد اقتصاد المستقبل، قادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.

جاء ذلك خلال اختتام معرض "التاجر الصغير" الذي نظمته الوزارة وتضمن برامج تدريبية وتعريفية بدأت منذ بداية العام الدراسي الجاري، مكّنت الطلبة من تطبيق مهاراتهم عملياً في بيئة تحاكي واقع سوق العمل.

وشهد المعرض تأهل 300 رائد أعمال من الطلبة أنجزوا 100 مشروع، وذلك من ضمن 3000 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة شاركوا في البرنامج منذ إطلاقه، عرضوا أكثر من 1200 مشروع ريادي مبتكر، جسّدت بمجملها مخرجات البرنامج وأثره في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر.

وأشار سعادته إلى أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مدار العام 2026، مؤكداً أن هذا النجاح الذي حققه المشروع يعكس قوة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، حيث شكّل أولياء الأمور داعماً رئيساً لأبنائهم في مختلف مراحل البرنامج، وأسهم حضورهم الفاعل في المعرض في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وترسيخ قيم المسؤولية والاجتهاد والعمل.

أضاف سعادته أن ما شهده المعرض يعكس مستوى الجاهزية والطموح لدى الطلبة، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة في غرس ثقافة المبادرة وريادة الأعمال ضمن البيئة التعليمية، مشيراً إلى أن مشروع "التاجر الصغير" يأتي انسجاماً مع مبادرة "الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم"، بما يعزز توجه الدولة نحو إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة الريادة كخيار استراتيجي في المنظومة التعليمية.

وأوضح سعادته أن حجم الإقبال والمشاركة في المعرض يعبر عن طاقات وطنية واعدة قادرة على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية مضافة، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في تمكين العقول الشابة وصناعة بيئة تعليمية متكاملة تحفّز الإبداع وتفتح آفاق المستقبل، مضيفاً: "نتطلع إلى إعداد قادة في اقتصاد المستقبل من خلال مشروع التاجر الصغير، الذي يعد خطوة أولى باتجاه تمكين الأجيال المقبلة في مختلف مجالات ريادة الأعمال".

وكرّم سعادته في ختام المعرض أفضل المشاريع المشاركة من كل حلقة دراسية؛ حيث تم تكريم مشروعي «لمسة إبداع» ومشروع «Sirah – Emirati Sign Language Translator» من مشاريع طلبة الحلقة الأولى، ومشروعي «Nora Soap & Candles» و«SpotOn UAE» من مشاريع طلبة الحلقة الثانية. كما تم تكريم المشاريع «Aquaeye»، و«Cartly»، و«Granny’s Goods»، و«Step Care»، و«GrowaBag»، و«Eqibrand» من مشاريع طلبة الحلقة الثالثة، مثنياً سعادته على جهود الطلبة وجودة الأفكار المقدمة، ومشيداً بما عكسته المشاريع من روح الابتكار، والقدرة على تحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية واعدة، بما يجسد مهارات الطلبة الإبداعية ويعزز ثقافة ريادة الأعمال لديهم.

