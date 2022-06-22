الدوحة، قطر: أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر اليوم عن توقيع مذكرتي تفاهم وذلك ضمن برنامج النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد خلال الفترة 20-22 يونيو في الدوحة.

وستُتيح مذكرات التفاهم مع غرينبوم، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال صناعة المواد القابلة للتحلل، وبي دبليو سي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، لهذه المؤسسات الريادية إمكانية تعزيز أعمالها وتوسيع تواجدها في قطر والمنطقة، بالإضافة إلى خلق نحو 200 فرصة عمل وتوفير مشروعات استثمارية وتطويرية وتدريبية متنوعة.

من جهتها، ستسهل الشراكة ما بين وكالة ترويج الاستثمار وغرينبوم تبني التقنيات الخضراء الحديثة في السوق القطري من خلال إنشاء غرينبوم لمصنع ومركز توزيع إقليمي في الدوحة، لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. بالإضافة لذلك، ستُساهم هذه الشراكة في صقل المواهب المحلية وخلق نحو 100 فرصة عمل.

أما بالنسبة لمذكرة التفاهم ما بين وكالة ترويج الاستثمار وبي دبليو سي، فهي تهدف إلى وضع إطار تعاوني للترويج لدولة قطر في أوساط المستثمرين العالميين، عبر إطلاق أنشطة تسويقية مشتركة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن توسيع فريق عمل بي دبليو سي في قطر وتعزيز عملياته، مما سيوفر نحو 100 فرصة عمل.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "ستسمح هذه الشراكات بتعزيز مكانة قطر المتنامية كمركز مزدهر وداعم للشركات العالمية، وهي تُشكل بالفعل شهادة على التزام الدولة الراسخ بتطوير اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. تفخر وكالة ترويج الاستثمار بعقد شراكة مع هذه المؤسسات العالمية الرائدة في مجال عملها، ونحن ننظر قدمًا إلى دعم عملياتها في قطر، والعمل معها عن كثب من أجل تطوير اقتصاد الدولة النامي بشكل مطرد".

وعلّق الدكتور سودير شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لغرينبوم، قائلاً: "يسرّ غرينبوم أن تقوم بتلك الخطوة في سبيل إنشاء تواجد لها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستُساهم منتجاتنا الابتكارية في الحفاظ على البيئة. ويُعد دعم وكالة ترويج الاستثمار في غاية الأهمية في تنفيذ مخططاتنا، وأود أن اتوجه بالشكر إلى الشيخ علي وأعضاء فريق عمل الوكالة ممن ثابروا على دعمنا هنا".

من جهته، قال السيد بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول لفرع قطر في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "نحن في غاية السعادة لعقد تلك الشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر. لقد لعبت بي دبليو سي في قطر دورًا محوريًا في بناء الثقة وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات الملحّة التي يواجهها العملاء. وتُعد هذه الاتفاقية المفصلية شهادة على الشراكة الوثيقة ما بين مؤسستينا والتزامنا المشترك بالاستثمار في الشركات القطرية والتعاون معها من أجل مساعدتها على تحقيق النمو على المستويين المحلي والعالمي".

توسيع الآفاق

تحتل قطر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يُمثل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ومحطة انطلاق للشركات من قطر إلى العالم. كما تجمعها روابط قوية بالأسواق الأفريقية والآسيوية، وعلاقات استثمارية مع العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين. وتعمل دولة قطر باستمرار على توسيع نطاق الفرص أمام الشركات الدولية التي تتطلع إلى إنشاء أعمال لها أو ترسيخ وجودها في قطر والمنطقة، بدعم من البنية التحتية الرقمية والمادية الجاهزة، وبيئة الأعمال الداعمة، والاقتصاد المتقدم القائم على المعرفة، إلى جانب توفر المواهب الشابة والمتعلمة، وكلها عوامل تشكل مجتمعة البيئة الأكثر تمكينًا للأعمال التجارية في المنطقة.

بصفتها الجهة المسؤولة على أنشطة العلامة التجارية "استثمر قطر"، تعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كبوابة لجميع الحلول الاستثمارية، حيث تمثل نقطة اتصال موحدة على المستوى الوطني للتواصل مع الشركات الدولية، وتقدم لها دعمًا على مستوى عالمي لتأسيس أعمالها في الدولة. ومنذ إنشاؤها، فقد عملت الوكالة عن كثب مع مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية، وعقدت العديد من الشراكات المهمة. ومن أحدث هذه الشراكات، توقيع مذكرات تفاهم مع إيبردرولا، وبزنس فرانس، والرابطة الألمانيّة الاتحاديّة للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، وكريديت سويس، وغيرها. ويأتي التعاون مع غرينبوم وبي دبليو سي بمثابة تتمة منطقية لهذا السياق، حيث أنه يسعى إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، فضلاً عن وضع إطار لتوسيع الأعمال مستقبلاً.

#بياناتحكومية

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حول وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية "Invest Qatar"، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

حول غرينبوم

تسعى شركة غرينبوم إلى التغلب نهائيًا على التسرب النفطي وضمان مستقبل أخضر. وهي الشركة الوحيدة التي توفر باقة من المواد الماصة المعتمدة أمريكيًا يُمكن استخدامها بصفات مختلفة. وتُساهم منتجاتها الابتكارية من المواد الماصة للنفط في حماية البيئة من التسربات النفطية العرضية على اختلاف أحجامها أثناء عمليات الإنتاج، والنقل، وصناعة الوقود. وتتميز هذه المواد بأنها مصنوعة من مواد طبيعية معمّرة، مما يوفر لها المتانة، وقدرة أكبر على الامتصاص، ومقاومة أعلى للحرارة من المواد الماصة التقليدية التي تستخدم البلاستيك. وتسمح إضافة الميكروبات الآكلة للنفط إلى منتجات غرينبوم بجعلها قابلة للتحلل البيولوجي وعدم ترك أثر لأي تسرب نفطي مهما كان حجمه.

حول بي دبليو سي

يتمثل هدفنا في بي دبليو سي في بناء الثقة بالمجتمع وإيجاد الحلول للمشاكل المهمة. ونحن نمثل شبكة من الشركات في 156 دولة توظف نحو 295 ألف شخص ملتزمين بتوفير الجودة في مجالات التأمين والخدمات الاستشارية والضريبية. ويُمكنك التعرّف أكثر على خدماتنا من خلال زيارة: www.pwc.com

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط قبل 40 عامًا، وأصبح لديها 22 مكتبًا يعمل فيها 7000 موظف في 12 دولة. www.pwc.com/me

ويُشير مصطلح بي دبليو سي إلى شبكة بي دبليو سي و/أو إحدى الشركات العضوة، التي يُعد كلٌ منها كيانًا قانونيًا منفصلاً. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: www.pwc.com/structure

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كمال حسن | | +974 50481321 k.hassan@invest.qa