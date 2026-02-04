الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كأحد أكثر أسواق الجمال والعناية الشخصية ديناميكية ونموًا في المنطقة، مع تطور تفضيلات المستهلكين وارتفاع الطلب على المنتجات الفاخرة والنمو المتزايد في فئتي العطور والعناية بالبشرة. فيما تعزز العلامات الإيطالية المتخصصة في الجمال حضورها في السوق السعودي، مستندة إلى السمعة العريقة لإيطاليا في مجالات الجودة والسلامة والتميّز في التصميم.

وفي هذا الإطار، أُقيمت فعالية "يوم الجمال الإيطالي" في الرياض، بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية وبالتعاون مع كوزمتيكا إيطاليا وكوزموبروف وسفارة إيطاليا في الرياض، حيث جمعت نخبة من الشركات الإيطالية والموزعين وتجار التجزئة السعوديين، إلى جانب قادة القطاع وأبرز المعنيين، ضمن منصة متخصصة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتسليط الضوء على تميّز منتجات التجميل "صُنع في إيطاليا".

وسلّطت الفعالية الضوء على حجم وقوة صناعة الجمال الإيطالية، التي سجّلت صادرات عالمية تُقدّر بنحو 32 مليار ريال سعودي (8.53 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، استحوذت فئتا العطور والعناية بالبشرة على نحو نصفها. كما تواصل العطور تصدّر الفئات الأسرع نموًا، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 17% خلال السنوات الخمس الماضية.

وتُعد المملكة العربية السعودية سوقًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لصادرات مستحضرات التجميل الإيطالية. ففي عام 2025، يُقدّر أن صادرات مستحضرات التجميل الإيطالية إلى المملكة واصلت نموها متجاوزة مستوى 1.62 مليار ريال سعودي (430 مليون دولار أمريكي) المسجّل في عام 2024، مع استحواذ العطور على ما يقارب نصف هذه القيمة، وتحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 25% خلال السنوات الخمس الماضية. ويعكس هذا الأداء مدى التوافق بين عروض الجمال الإيطالية وتطلعات المستهلك السعودي الباحث عن الابتكار والتميّز في العلامات التجارية.

وتضمن "يوم الجمال الإيطالي" كلمات رئيسية ورؤى متخصصة من كبار ممثلي وكالة التجارة الإيطالية، إلى جانب مساهمات من كوزمتيكا إيطاليا وكوزموبروف، أكدت المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية كسوق أولوية لصناعة مستحضرات التجميل الإيطالية.

كما شهد الحدث جلسة نقاش تناولت مكانة وصورة العلامات الإيطالية في السوق السعودي ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أبرز التوجهات التي ترسم مستقبل قطاع التجميل، بما في ذلك التوجّه نحو المنتجات الفاخرة والابتكار والاستدامة ومنظومة التجميل الاحترافي. وشارك في الجلسة ممثلون عن الهيئات الصناعية الإيطالية وقادة قطاعي التجزئة والتوزيع في المنطقة، مقدمين رؤى معمقة حول الطلب في السوق وفرص الشراكات طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أكد كارلو بالدوكي، سفير إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية، قائلاً: "تمثل المملكة العربية السعودية أحد أكثر الأسواق الواعدة لصناعة الجمال والعناية الشخصية عالميًا. وتحظى مستحضرات التجميل الإيطالية بتقدير دولي واسع بفضل جودتها وابتكارها وإبداعها، وهي قيم تتماشى بشكل كبير مع تطلعات المستهلك السعودي المتغيرة. ويعكس "يوم الجمال الإيطالي" في الرياض التزامنا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والبحثية بين إيطاليا والمملكة في مختلف القطاعات دعمًا لرؤية السعودية 2030. فصناعة مستحضرات التجميل تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والحس الثقافي وتوفير فرص العمل والتميّز، ما يجعلها ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة بين البلدين".

ومن جانبه، قال رومانو باروتزي، المفوض التجاري الإيطالي لدى المملكة العربية السعودية ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في الرياض: "توفّر المملكة العربية السعودية فرصًا واعدة للغاية لمنتجات الجمال صُنع في إيطاليا، في ظل سوق يولي اهتمامًا متزايدًا للجودة والابتكار والاستدامة. ويأتي يوم الجمال الإيطالي كمنصة عملية تجمع الشركات الإيطالية بشركائها السعوديين، وتسهم في بناء علاقات تجارية فاعلة وتعاون طويل الأمد."

بدوره، قال بينيديتو لافينو، رئيس شركة كوزمتيكا إيطاليا: "يُعد قطاع الجمال الإيطالي رائدًا عالميًا، يجمع بين الخبرة التقليدية والجماليات والحرفية العالية. وتُعتبر المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أهم الأسواق للشركات الإيطالية، حيث يُصنع في إيطاليا نحو نصف منتجات مكياج العيون والوجه في العالم، مما يؤكد مكانة إيطاليا كمركز موثوق لأبرز العلامات التجارية العالمية".

كما علّق إنريكو زانيني، المدير العام لكوزموبروف العالمي في بولونيا، قائلاً: "يعكس يوم الجمال الإيطالي قوة وجاذبية صناعة الجمال الإيطالية عالميًا. وتمثل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج من أكثر الأسواق تطورًا وتسارعًا في النمو، مع إمكانات كبيرة في مجالي الجمال الاستهلاكي والاحترافي. ومن خلال شبكتها العالمية وخبرتها الطويلة، تواصل كوزموبروف ربط أطراف القطاع وتعزيز الحوار والابتكار وتبادل المعرفة ودعم التنمية المستدامة للأعمال في المناطق التي ترسم ملامح مستقبل صناعة الجمال."

ولعقود طويلة، لعبت إيطاليا دورًا محوريًا في تشكيل صناعة مستحضرات التجميل العالمية، بدعم من منظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتصنيع والتغليف وقطاع التجميل الاحترافي. وتُعرض هذه المنظومة سنويًا في معرض لـكوزموبروف العالمي في بولونيا، الحدث الدولي الأبرز في القطاع، والذي لا يزال يشكّل مرجعًا عالميًا للابتكار وتطوير الأعمال.

ومع استمرار توسع سوق الجمال والعناية الشخصية في المملكة العربية السعودية، الذي قُدّرت قيمته بنحو 17.3 مليار ريال سعودي (4.6 مليارات دولار أمريكي) في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على المنتجات الفاخرة والطبيعية والمعتمدة حلال، تأتي مبادرات مثل "يوم الجمال الإيطالي" لتؤكد التزام إيطاليا بتعزيز شراكات قوية ومستدامة في المملكة، والمساهمة في تطوير القطاع على المدى الطويل.

نبذة عن وكالة التجارة الإيطالية ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وجمعياتها، وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

نبذه عن كوزمتيكا إيطاليا

تُعد كوزمتيكا إيطاليا الجمعية الإيطالية التي تمثل كامل سلسلة قيمة صناعة الجمال، بدءًا من العلامات التجارية والمصنّعين وصولًا إلى موردي المواد الخام والتغليف والآلات. وتضم الجمعية نحو 640 شركة عضوًا، من الشركات متعددة الجنسيات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل ما يقارب 90% من إجمالي مبيعات القطاع، والتي تجاوزت 66.8 مليار ريال سعودي في عام 2024.

ويعمل قطاع الجمال الإيطالي بحوالي 440,000 موظف على امتداد سلسلة الإنتاج والتوزيع بأكملها. وتدعم كوزمتيكا إيطاليا نمو القطاع وقدرته التنافسية على المستوى الدولي من خلال الخبرة في مجالات التدويل، والشؤون التنظيمية، والاستدامة، واستخبارات السوق، والاتصال والشؤون العامة.

نبذه عن كوزموبروف

تتمثل مهمة كوزموبروف في تعزيز العلاقات العميقة والمستدامة بين الشركات، وتوفير بيئة خصبة لاكتشاف وتوقع توجهات السوق. ونحن ملتزمون بدعم الشركات والمهنيين في صناعة مستحضرات التجميل حول العالم، من خلال تقديم الأدوات وفرص التواصل التي تتناسب مع احتياجات كل سوق.

وتتطلع كوزموبروف إلى ما وراء الأفق بهدف نشر الجمال والابتكار في جميع أنحاء العالم. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء شبكة عالمية من الفرص التجارية لصناعة مستحضرات التجميل، تعمل على تحفيز تبادل الأفكار والتعاون والإلهام. ونحن ملتزمون بالمساهمة في تشكيل مستقبل صناعة مستحضرات التجميل من خلال نمو مستمر ومستدام.

نبذه عن فعالية يوم الجمال الإيطالي

يعكس يوم الجمال الإيطالي رؤية أصيلة للجمال قائمة على الطبيعة والبساطة والأناقة الهادئة. ويتميز بالاهتمام الحقيقي بالتفاصيل، والرعاية الأصيلة، والأسلوب المرهف، ويجسد التميز والموثوقية والإبداع.

وتحتل إيطاليا مكانة رائدة عالميًا عبر كامل سلسلة القيمة في صناعة الجمال، حيث تُنتج نحو 50% من مستحضرات مكياج العيون والوجه المستخدمة عالميًا. وبالاعتماد على الحرفية والتراث الثقافي والخبرة التقنية المتقدمة، يعكس الجمال الإيطالي أسلوب الحياة الإيطالي، حيث تتقاطع الثقافة والجماليات والرفاهية بشكل طبيعي. وتشكل الصادرات نحو نصف إجمالي مبيعات القطاع، ما يجعل مستحضرات التجميل الإيطالية محل تقدير عالمي لقيمتها الأصيلة، وأمانها، وجودتها، وهويتها المميزة.

