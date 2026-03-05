دبي، الإمارات العربية المتحدة : يواصل معرض "بيغ باد وولف– دبي 2026" استقبال الزوار، بما في ذلك العائلات والطلاب ومحبي القراءة، في قاعة ساوند ستيج في مدينة دبي للاستوديوهات، وذلك بحسب ما أكده منظمو أكبر معرض للكتب في العالم. ويستمر المعرض يومياً حتى8 مارس، حيث يفتتح أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد منتصف الليل، مع دخول مجاني للجميع.

وقال السيد أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض "بيغ باد وولف للكتب": "مع تخصيص مساحات خاصة للقراء الصغار وتوفير أجواء صديقة للعائلات، يوفّر الحدث بيئة تفاعلية تجمع بين متعة الاكتشاف والتعلم. وندعو الزوار إلى التجول واستكشاف العناوين الجديدة على مهل، والتعرّف إلى أنواع أدبية متنوعة، وإعادة اكتشاف متعة تقليب صفحات الكتب الورقية"

وأضاف: "تضم نسخة هذا العام نحو18 ألف عنوان تغطي طيفاً واسعاً من الأنواع الأدبية والفئات العمرية. فمن كتب الأطفال المصوّرة وكتب الأنشطة للأطفال، إلى الروايات الأدبية وأدب اليافعين، تعكس هذه التشكيلة المتنوعة اهتمامات القراءة المتباينة للمجتمع متعدد الثقافات في دولة الإمارات".

وتُقام نسخة عام 2026 تحت شعار "ما وراء الضجيج"، لتسلّط الضوء على أهمية إعادة التواصل مع متعة القراءة الهادفة في عصرٍ تهيمن عليه المشتتات الرقمية المتواصلة. ويعكس هذا الشعار الرسالة الأوسع للحدث، والمتمثلة في جعل الكتب في متناول الجميع وتشجيع العائلات على تبنّي عادات قراءة مستدامة داخل المنزل. ومن خلال إزالة العوائق المرتبطة بالتكلفة وتوفير مجموعة واسعة من العناوين تحت سقف واحد، يواصل معرض "بيغ باد وولف للكتب" ترسيخ مكانة القراءة بوصفها تجربة شخصية غنية يمكن مشاركتها مع الآخرين.

ويوفّر معرض "بيغ باد وولف للكتب – دبي 2026" للقراء فرصة اكتشاف مؤلفين جدد، وإعادة زيارة الكلاسيكيات الأدبية، وبناء مكتباتهم الشخصية بأسعار في متناول الجميع.

وقال السيد أندرو ياب: "نلتزم بدعم المؤسسات التعليمية وتشجيع تطوير المكتبات الشخصية ومكتبات الفصول الدراسية. ويحصل الطلاب والمعلمون على خصم إضافي بنسبة 5 % على جميع الكتب الإنجليزية التي يبيعها معرض "بيغ باد وولف"، دون حد أدنى للشراء، وذلك عند إبراز بطاقة هوية سارية عند الدفع".

كما تتاح للزوار فرصة المشاركة في سحوبات الجوائز طوال فترة المعرض. ويحصل المتسوقون الذين ينفقون200 درهم إماراتي في فاتورة واحدة على فرصة واحدة للدخول في السحب للفوز بجوائز مميزة، من بينها حاسوب MacBook Air، فيما تتيح المشتريات بقيم أعلى فرصاً إضافية للدخول في السحب. كما تتوفر أيضاً قسائم شراء بقيمة 1,000 درهم إماراتي ضمن الجوائز، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر القنوات الرسمية لمعرض «بيغ باد وولف للكتب» على وسائل التواصل الاجتماعي.

حول معرض "بيغ باد وولف":

تأسّس معرض بيغ باد وولف للكتاب في ماليزيا عام 2009 بمبادرة من "أندرو ياب" و"جاكلين نغ"، المؤسسين المشاركين لمنصة BookXcess . وقد انطلق كفكرة طموحة تهدف إلى جعل الكتب في متناول الجميع بأسعار ميسّرة، ليتحوّل لاحقاً إلى أكبر معرض لبيع الكتب في العالم، وحركة عالمية رائدة في نشر ثقافة القراءة.

لا يقتصر دور معرض بيغ باد وولف على بيع الكتب فحسب، بل يشكّل منصة عالمية لنشر ثقافة القراءة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة بأسعار في متناول الجميع. فمنذ انطلاقه، جال المعرض أكثر من 55 مدينة في 17 دولة حول العالم، شملت: ماليزيا، كمبوديا، هونغ كونغ، إندونيسيا، ميانمار، باكستان، الفلبين، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايلاند، تايوان، دولة الإمارات العربية المتحدة، تنزانيا، كينيا، وأخيراً مصر والمملكة العربية السعودية — مع استمرار التوسّع دون أي مؤشرات على التباطؤ.

يقدّم معرض بيغ باد وولف للكتب خصومات استثنائية تصل إلى 95 % في بعض الأسواق، في إطار رسالة واضحة وبالغة التأثير: نشر ثقافة القراءة على مستوى العالم، وبناء جيل جديد من القرّاء من خلال توفير الكتب بأسعار ميسّرة وفي متناول الجميع.

تنطلق رؤية معرض بيغ باد وولف من إيمان راسخ بقدرة الكتب على إحداث تغيير حقيقي من خلال إلهام الفضول، وتوسيع آفاق التفكير، وتمكين العقول، وتشجيع الأفراد على الحلم بما يتجاوز واقعهم. ومن خلال إزالة العوائق المادية، يواصل المعرض فتح آفاق حقيقية للقراءة أمام جميع الفئات العمرية، عابراً للثقافات والحدود.

تفاصيل الفعالية – معرض بيغ باد وولف – دبي 2026:

الموقع : مدينة دبي للاستوديوهات

مدينة دبي للاستوديوهات التواريخ : من الخميس 26 فبراير حتى الأحد 8 مارس 2026

من الخميس 26 فبراير حتى الأحد 8 مارس 2026 ساعات العمل: من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 بعد منتصف الليل

الدخول : مجاني

مجاني أسعار الكتب : تبدأ من 2 درهم فقط

