بالتعاون مع شركات «أمازون ويب سيرفيسز» و«بيانات»، و«بلانيت»

التحدي جزء من منصة «فيستا Vista» بمعرض دبي للطيران

آخر موعد لتقديم المشاريع عبر الإنترنت 19 أكتوبر الجاري

إبلاغ المتأهلين للمرحلة النهائية 23 أكتوبر

عرض تقديمي مباشر للمتأهلين يوم 13 نوفمبر 2023 ضمن فعاليات معرض دبي للطيران

جوائز قيّمة للمراكز الثلاثة الأولى

جلسات إرشاد للفائزين ودعم الوصول إلى السوق العالمية

الترويج لحلولهم المبتكرة خلال مؤتمر الأطراف COP28 بمدينة إكسبو دبي

سيحصل الفائزون على إمكان الوصول إلى التدريب المتقدم والاستشارات في مجال صور الأقمار الاصطناعية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع شركات «أمازون ويب سيرفيسز» و«بيانات»، و«بلانيت»، إطلاق تحدي للشركات الناشئة في مجال الفضاء بعنوان «الاستدامة من وإلى الفضاء»، مع تحديد آخر موعد للتقديم في 19 أكتوبر الجاري. ويعد هذا التحدي جزءاً من منصة «فيستا Vista» بمعرض دبي للطيران، والتي تمثل منصة متفردة للشركات الناشئة لجميع دول العالم.

ويهدف التحدي إلى فتح الباب أمام الشركات الناشئة في مجال الفضاء من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف المناخ والاستدامة على الأرض من خلال توظيف تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الفضائية لصياغة حلول تضمن الاستدامة طويلة المدى للمهمات الفضائية والتحديات البيئية على الأرض.ويتيح التحدي، فرصة للشركات الناشئة لتقديم مشاريعها في موعد أقصاه 19 أكتوبر 2023، ثم مرحلة التقييم والاختيار، فيما سيُعلن عن الشركات المتأهلة إلى المرحلة النهائية يوم 23 أكتوبر الجاري. وسيحظى المشاركون المتأهلون بفرصة لتقديم أفكارهم في عرض تقديمي مباشر يوم 13 نوفمبر 2023 ضمن فعاليات معرض دبي للطيران. وسيحصد الفائزون جوائز مادية قيّمة.

وسيحظى الفائزون في «تحدي الفضاء»:

الإرشاد التجاري والفني ورصيد ترويجي قيّم للاستفادة من خدمات شركة أمازون ويب سيرفيسز AWS . دعم وكالة الإمارات للفضاء وشركة «بيانات» للوصول إلى السوق من خلال منصة تحليل البيانات الفضائية التابع لمجمع البيانات الفضائية، إضافة إلى الترويج لحلولهم المبتكرة خلال مؤتمر الأطراف COP28 . دعم من خبراء الفضاء من شركة بلانت لابز والتدريب على تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .

وستُعقد جلسات إرشاد وتدريب متخصصة، خلال التحدي المقرر عقده خلال معرض دبي للطيران 2023، من أجل مساعدتهم في الوصول إلى الأسواق والترويج لهم.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في التحدي التقديم عبر الرابط التالي: https://go.dubaiairshow.aero/l/715553/2023-10-09/27pyyb، مع مشاركة عرض تقديمي، يصف الشركة والمشكلة المراد حلها، بالإضافة إلى تقديم حل مبتكر للتغلب على هذه المشكلة.

وتتألف لجنة التحكيم من نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال من وكالة الإمارات للفضاء وشركات «أمازون ويب سيرفيسز» و«بيانات» و«بلانيت»؛ حيث ستُقيم المشاركات استنادًا إلى معايير الفريق والابتكار التقني، وخطة العمل، والتأثير على الاستدامة.

والجدير ذكره، أن وكالة الإمارات للفضاء، وقعت اتفاقيات شراكة متعددة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والخبرة والتنوع؛ حيث تتعاون مع شركة «بيانات» لتطوير وتشغيل منصة تحليل البيانات الفضائية من ضمن مجمع البيانات الفضائية ، وشركة «بلانيت لابز» لبناء أطلس للأضرار المناخية بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية، ومع «أمازون ويب سيرفيسز» لدعم صناعة الفضاء وإدارة البيانات.

لمعرفة المزيد عن المعرض والتحدي يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.dubaiairshow.aero/pitch-competition.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن وكالة الإمارات للفضاء

وكالة الإمارات للفضاء هي هيئة اتحادية عامة، تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، ويشمل القطاع الفضائي جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي الذي يعلو الغلاف الجوي للأرض. وتهدف الوكالة إلى تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتنمية الكوادر البشرية ودعم مشاريع البحث والتطوير في قطاع الفضاء، وتعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.