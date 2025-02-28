مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم تؤكد على دورها المحوري في تعزيز النمو القائم على التكنولوجيا عبر إطلاق الحوار الإستراتيجي حول سُبُل دعم الابتكار العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا وروّاد الذكاء الاصطناعي من كافة أنحاء العالم، عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين من أوروبا، وذلك في إطار تعزيز دورها المحوري في مدّ جسور التعاون بين أبرز شركات التكنولوجيا والمواهب العالمية.

وقد تناولت اللقاءات التي تمّ تنظيمها مؤخراً وعلى هامش "ستيب دبي" الذي جرى تنظيمه بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، مع عدد من القادة والشركاء من روسيا ولوكسمبورج وبولندا وتركيا مجموعة من النقاشات المهمة حول كيفية دعم التقدّم الرقمي وتمكينه من تلبية احتياجات المستقبل.

وفي هذه المناسبة، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت تحرص بما يتماشى مع إستراتيجيات دبي الرائدة على دعم الابتكار العالمي الهادف، عبر تعزيز التواصل وإرساء الشراكات بين أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. وقال: "نسعى من خلال استضافتنا لوفد عالمي رفيع المستوى من كبار الشخصيات وقادة الأعمال والمواهب الناشئة إلى ترسيخ الدور المحوري الذي تؤديه مدينة دبي للإنترنت، في دعم الحوار البنّاء وإبرام الشراكات الواعدة التي تسهم في رسم معالم مستقبل قطاع التكنولوجيا. ويعكس مجتمعنا المزدهر للابتكار وريادة الأعمال التزامنا بدفع عجلة اقتصاد المعرفة في دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقد استضافت مدينة دبي للإنترنت وفداً روسياً يترأسه جليب نيكيتين، حاكم منطقة نيجني نوفغورود، ويضمّ معالي ألكسندر سينلوبوف، وزير التنمية الرقمية لمنطقة نيجني نوفغورود في الاتحاد الروسي، لمناقشة سُبُل تحقيق أثر هادف ضمن قطاع التكنولوجيا. واستقبلت مدينة دبي للإنترنت كذلك سعادة السفير روبرت لاور، سفير دوقية لوكسمبورج الكبرى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ناقش كيفية تعزيز التحوّل الرقمي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص جديدة للنمو من خلال الابتكار التكنولوجي.

وبالاستناد إلى الاتفاقية الموقّعة على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" في عام 2023، استضافت مدينة دبي للإنترنت كذلك وفداً من الشركات الناشئة والمبتكرين من بولندا بقيادة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين.

واستقبلت مدينة دبي للإنترنت مؤخراً عدداً من كبار المسؤولين ضمن وفدٍ برئاسة سعادة أونور شيلان القنصل العام التركي في دبي والإمارات الشمالية لمناقشة فرص تحقيق النمو المشترك وإقامة الشراكات.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت كانت قد أعلنت على هامش مشاركتها في "ستيب دبي" عن إسهامها في ضخّ 100 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي في دبي على مدى 15 عاماً الماضية، وذلك في إطار دراسة تمّ إعدادها بالشراكة مع شركة "أكسنتشر" الاستشارية لتقييم أثر مدينة دبي للإنترنت على الاقتصاد الوطني.

وتشير دراسة تقييم أثر مدينة دبي للإنترنت إلى إسهام هذه الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي الوطني، حيث تسهم الوجهة الرائدة لأكبر شركات التكنولوجيا في المنطقة اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت اليوم 4,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشركات العالمية والشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" والشركات الناشئة، والتي يعمل فيها أكثر من 31 ألف موظف متخصّص.

ولطالما ساهمت مدينة دبي للإنترنت منذ تأسيسها قبل أكثر من 25 عاماً في تعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، علماً أنها تضمّ نخبة من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على غرار "إنڤيديا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"جوجل" و"ڤيزا".

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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