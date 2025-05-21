الإمارات العربية المتحدة – دبي: استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رسمياً من منظمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر (سييد) بقيادة رئيسة المنظمة السيدة شيري كاراهام طالباني، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة. والتجارب الناجحة في مجال رعاية النساء والأطفال

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق المؤسسة، اطلع خلالها الوفد على أبرز البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها المؤسسة لدعم الفئات الأكثر حاجة للرعاية، بما في ذلك دور الإيواء المصممة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو النفسي والاجتماعي، ومبنى الرعاية والتأهيل الذي يضم غرف الدعم النفسي والعلاج الجمعي، والاستشارات الفردية التي تُمكن المتعامل من استعادة توازنه النفسي والاجتماعي

وأكدت شمس المهيري، مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المؤسسة تمثل نموذجاً متقدماً في بناء منظومة متكاملة لرعاية الطفل والمرأة، من خلال خدمات شاملة ترتكز على التخصص، وتُقدم عبر كوادر مؤهلة تعمل بروح إنسانية عالية، وقالت: إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تسعى إلى أن تكون منصة للمعرفة ومركزاً للتعاون الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية، ونحن على استعداد دائم لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات الإقليمية والدولية التي تشاركنا هذا الهدف الإنساني

واستعرضت المؤسسة أمام الوفد أفضل الممارسات والخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر وسوء معاملة الأطفال، وتم خلال الاجتماع الموسع مناقشة سبل تطوير التعاون وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي.

من جانبهم، أعرب الوفد الزائر امتنانهم لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على حفاوة الاستقبال، وأشادوا بمستوى التقدم والتكامل في الخدمات المقدمة، مؤكدين رغبتهم في تعزيز أوجه التعاون واستثمار هذه التجربة الرائدة في تطوير سياسات وبرامج الرعاية للنساء والأطفال في إقليم كردستان - العراق.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الدولية التي تعكس مكانة المؤسسة الريادية كجهة فاعلة في تطوير الحلول المستدامة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتؤكد الثقة المتنامية بها على المستويين الإقليمي والدولي.

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