المنامة، البحرين : زار وفدٌ من مصرف البحرين المركزي، برئاسة سعادة المحافظ السيد خالد إبراهيم حميدان، شركة "خدمات أمازون ويب" بمقرها في لندن بالمملكة المتحدة. وقد ضم الوفد كل من السيد محمد عبدالكريم المدير التنفيذي للخدمات الإدارية والسيد محمد الصادق المدير التنفيذي لتطوير السوق والسيدة نورة عبدالغني المدير التنفيذي للرقابة، وكان في استقبال الوفد السيدة تانوجا رانديري، المديرة العامة لشركة خدمات أمازون ويب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي إطار الزيارة، شارك الوفد في اجتماع تنفيذي تضمن سلسلة من العروض التقديمية التي تناولت موضوعاتٍ مختلفة، بما في ذلك التطرق للابتكارات الرائدة الداعمة لمواصلة الدفع بعجلة التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، بالإضافة لأهمية التقنيات المتقدمة في تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للبنوك المركزية والهيئات التنظيمية، والقيمة الاستراتيجية لتحليلات البيانات في فتح آفاق جديدة للأعمال في القطاع.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي: "سررنا بزيارة شركة خدمات أمازون ويب، الرائدة عالميًا في الحلول الرقمية وتحليل البيانات، وذلك في خطوة نطمح من خلالها لتبادل الخبرات وتوطيد الشراكات. تُجسد هذه الزيارة مدى إدراكنا لأهمية الابتكار في تعزيز الخدمات المالية في مملكة البحرين، وإيماننا بضرورة مواكبة التغيرات في قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بمواصلة تحقيق الاستقرار والنمو في القطاع."

انتهى-

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