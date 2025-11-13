دبي،: زار سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، برفقة وفد رفيع من الوزارة، مكتب شركة شنايدر إلكتريك في دبي ومبناها العالمي الذكي "ذا نست".

ورافق الوفد في جولته كل من أمل الشادلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج، وعددٌ من أعضاء فريق القيادة لشنايدر إلكتريك في دول الخليج، حيث اطّلع على الابتكارات الداعمة للحياد المناخي وحلول أتمتة الطاقة المعروضة في "ذا نست"، الذي يمثل نموذجاً حياً لكيفية تصميم مكاتب عصرية مستدامة ذكية ورقمية تسهم في مواجهة التغير المناخي، وتتفاعل مع الكوادر البشرية التي تعمل فيها.

يذكر أن "ذا نست" حاصل على شهادة SmartScore البلاتينية لأداء المباني الذكية والبنية التحتية الرقمية، وكذلك شهادة LEED ID+C البلاتينية للاستدامة الداخلية وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى شهادة WELL Equity للصحة والشمولية ورفاهية المستخدمين.

كما يضم مكتب شنايدر إلكتريك في دبي مركزاً للابتكار، يجسد ريادة الشركة في تكنولوجيا الطاقة وتعزيزها لحلول الكفاءة والاستدامة من خلال التحوّل الكهربي للعمليات وأتمتتها ورقمنتها في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

ويسهم "ذا نست" في إزالة 572 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إبعاد أكثر من 120 سيارة عن الطرق، كما يحقق خفضاً بنسبة 37% في استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية، وهو إنجاز نوعي على مستوى المنطقة، التي يمكن أن تستهلك أنظمة التبريد اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة فيها ما يصل إلى 70% من طاقة المباني.

