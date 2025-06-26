دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعید محمد الطایر، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي، وفدًا رفيع المستوى من بلدية دبي في شركة "مورو"، التابعة لـمجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة. وترأس الوفد سعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي. وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون في مبادرات التحول الرقمي والمدن الذكية بين المؤسستين.

وحضر اللقاء المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية؛ والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في مجموعة ديوا الرقمية؛ وعبد الناصر عباس، عضو مجلس إدارة مجموعة ديوا الرقمية؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو".

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "نسترشد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة تقوم على ركائز الاستدامة والابتكار والتميّز الرقمي. وتؤكد زيارة بلدية دبي الحاجة الملحة لتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية لتسريع نشر البنية التحتية الذكية والآمنة والمستدامة. وتتماشى أهدافنا بالكامل مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وفي "ديوا الرقمية"، نواصل تمكين مسيرة التحول الرقمي وبناء أسس اقتصاد أخضر مرن، من خلال تقديم تقنيات متكاملة وعالمية المستوى تعزز الكفاءة التشغيلية، مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي في مجالي الريادة الرقمية والاستدامة البيئية".

وشمل برنامج الزيارة عرضًا تفصيليًا حول مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدمها "مورو"، تلاه جولة في مرافقها المتطورة، بما في ذلك مركز عمليات الشبكات، ومركز عمليات الأمن السيبراني، ومركز قيادة المدن الذكية وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مركز البيانات الأخضر التابع لمورو. وفي ختام الجولة والعرض التقديمي، منح معالي سعيد محمد الطاير، سعادة المهندس مروان بن غليطة شهادة "مورو" الخضراء تقديرًا لالتزام بلدية دبي بالاستدامة البيئية. وتؤكد هذه الشهادة أن بلدية دبي ستحقق وفراً كبيراً في انبعاثات الكربون من خلال استضافة أعمال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في مركز بيانات مورو الأخضر، مما يمثل إنجازاً بيئياً كبيراً.

بدوره، قال سعادة المهندس مروان بن غليطة: "في ظل استمرار مسيرة دبي نحو التحوّل إلى واحدة من أذكى وأكثر المدن استدامة في العالم، تبرز أهمية تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل ’مورو‘. وقد أتاحَت لنا هذه الزيارة فرصة الاطلاع على القدرات الرقمية التي تمتلكها الشركة وكيف يمكن أن تسهم في دعم مبادراتنا للمدن الذكية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز مرونة البنية التحتية."

وقد وفرت الجولة فهماً شاملاً للدور الحيوي الذي تؤدّيه "مورو" ضمن المنظومة الرقمية في الإمارة، بدءًا من إدارة عمليات البيانات الحيوية، ووصولًا إلى تأمين البنى التحتية للمدن الذكية. كما سلّطت الزيارة الضوء على إسهامات "مورو" في دعم الأهداف الأشمل لتعزيز مرونة المدن، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتقديم خدمات تتمحور حول احتياجات المتعاملين.

وتواصل "مورو" أداء دورها كشريك رقمي استراتيجي للجهات الحكومية والخاصة، من خلال تقديم خدمات متكاملة في مجالات الحوسبة السحابية والاستضافة، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المتقدّمة، والأمن السيبراني، والخدمات المُدارة، والحلول المؤسسية. وتُصمَّم مرافق "مورو" ومنصاتها التقنية لدعم أهداف دولة الإمارات بعيدة المدى في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يقوده الابتكار والاستدامة.

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