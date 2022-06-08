برئاسة أحمد محمد الرميثي وكيل الدائرة

أبوظبي : اختتم وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا استمرت أربعة أيام، وتم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من المؤسسات الحكومية والبحثية المعنية ومجموعة من كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

ترأس الوفد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وضم عدداً من مدراء ومسؤولي الدائرة.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي أن هذه الزيارة تأتي ضمن سعي الدائرة المستمر لتوسيع شراكاتها محلياً وعالمياً، وتبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وقيادة منظومة تحوّل الطاقة في أبوظبي، وإيجاد سبل لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك وفق أسس مستدامة تراعي توفير الاحتياجات الحالية من المياه والكهرباء وتقديمها بأعلى جودة مع تعزيز أمن الإمدادات في المستقبل.

وقال الرميثي: مثّلت الزيارة فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة، وبالتأكيد سيكون هناك المزيد من الزيارات مستقبلاً من أجل تعزيز دور الدائرة في تطوير كامل القطاع والمساهمة في دعم مسيرة النمو المستدام في أبوظبي.

والتقى وفد الدائرة خلال اليوم الأول مع أرانتكسا تابيا وزيرة التنمية الاقتصادية والاستدامة والبيئة في إقليم الباسك، وتناول اللقاء مناقشة دور قطاع الطاقة في تعزيز جهود البيئة والاستدامة.

وقام سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل الدائرة وخوسيه إجناسيو مدير تكتل قطاع الطاقة بالباسك بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف الى إنشاء فريق عمل مشترك للمتابعة الفنية مهمته العمل على دعم جهود تحوّل الطاقة، وسبل مكافحة التغير المناخي، والتنمية الاقتصادية والصناعية.

وأشار سعادة وكيل الدائرة الى أنه من المقرر أن يتم تعيين أعضاء فريق العمل من قبل الجهتين ليجتمع بشكل دوري ويعد تقريراً سنوياً يتضمن أهم النتائج والتوصيات. كما التقى وفد الدائرة في ختام اليوم الأول من الزيارة مع مسؤولي جامعة "ديوستو" ومعهد "التنافسية" التابع لها، بحضور خوسيه ماريا جويبرت رئيس الجامعة، وإيفان مارتن مدير المعهد وعدد من المدراء والباحثين. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات كفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة، وتصميم سوق الطاقة، وتنظيم العلاقة بين مشغلي النظم ومخططي النظم والمشغلين في السوق.

واستكمل وفد الدائرة ثاني أيام زيارته إلى إسبانيا، حيث التقى بممثلي مشغل سوق الكهرباء والمياه في إسبانيا والبرتغال (OMIE)، المشغّل المعيّن لإدارة أسواق الكهرباء في شبه الجزيرة الأيبيرية. حضر اللقاء كارمن بيسريل رئيسة (OMIE) بجانب رافائيل جوميز، مدير الشؤون العامة والتسويق، رئيس اللجنة الأوروبية لمشغلي أسواق الكهرباء.

كما بحث الوفد سبل تعزيز التعاون مع مركز أبحاث الطاقة والبيئة والتكنولوجيا - المنظمة البحثية التابعة لوزارة العلوم والابتكار، والمتخصصة في تحويل العلوم والمعرفة إلى تطبيقات صناعية.

واجتمع الوفد مع فرق فنية من شركة سيمنز-جاميسا، ومركز الأبحاث والابتكار التكنولوجي في مدريد والمتخصص في تصميم وتصنيع المعدات الكهربائية وتكنولوجيا إنتاج طاقة نظيفة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة. وقام وفد الدائرة بجولة في المصنع للتعرف على تقنيات الطاقة المتقدمة المستخدمة في المنشأة.

والتقى وفد الدائرة في ثالث أيام الزيارة مع بياتريس كوريدور رئيسة شركة ريد إليكتريكا إسبانيا (REE)، وروبرتو غارسيا ميرينو المدير التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين، وتناول اللقاء مجالات التحكم في منظومة الطاقة، وتكامل الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، وتنظيم العلاقة بين مشغلي النظام ومشغلي السوق، وكذلك العلاقة بين منظم القطاع ومشغل النظام.

كما التقى الوفد مع ممثلي "وكالة الحفاظ على الطاقة وكفاءة الطاقة الإسبانية IDAE"، حيث تناول اللقاء كيفية تحديد إستراتيجية كفاءة الطاقة وتنفيذها وقياس نتائجها، واستعراض تجربة إسبانيا في هذا الإطار، وسبل تعزيز التعلم وتغيير السلوك لخدمة أهداف كفاءة الطاقة والاستدامة.

واختتم اليوم الثالث بلقاء مع اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC)، حيث ناقش الاجتماع تنظيم السياسات والتخطيط، وتحوّل الطاقة.

وفي نهاية الزيارة تفقد وفد الدائرة محطة "فالدمينو غوميز" لتحويل النفايات إلى طاقة حيوية، حيث استعرض اللقاء مع مسؤولي المحطة قدرتها في تحويل النفايات إلى طاقة وغاز، وإعادة تدوير النفايات، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الموّلدة من المنشأة نحو 18.9 ميغاواط، ويتم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة المحلية، بينما تغطي الحرارة المولدة المتطلبات الداخلية من الطاقة.

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