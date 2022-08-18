عبر مينائي زايد ومصفح بحسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير العالمية

يتكون الأسطول من قاطرات حديثة من طراز إلكترو-موتيف ديزل EMD® SD70 وعربات متطورة متنوعة الاستخدام لنقل مختلف أنواع البضائع عبر شبكة السكك الحديدية بالدولة

يسهم الأسطول الجديد في تعزيز خدمات الشحن بالسكك الحديدية في الدولة

ينسجم هذا الإنجاز مع مستهدفات "البرنامج الوطني للسكك الحديدية" في تطوير منظومة نقل بري مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمسين عاماً القادمة

ستصل سعة شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً رئيسياً جديداً على صعيد تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية تمثل بوصول الدفعات الأولى من القاطرات والعربات من أسطول الشركة الجديد والمتطور إلى الدولة عبر مينائي "زايد" و"المصفح"، والتي سيجري تشغيلها على كامل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، عند اكتمالها.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال حفل لكشف النقاب عن الأسطول الجديد نظمته الشركة بمدينة المرفأ بالمنطقة الغربية في أبوظبي، وذلك بحضور سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، إلى جانب مارتي هايكرافت، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة "بروجرس ريل"، وهنري بانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آر آر سي CRRCفي منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كافة الأطراف.

يأتي هذا الإنجاز بما ينسجم مع مساعي الشركة الرامية لتحقيق مستهدفات "البرنامج الوطني للسكك الحديدية"، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى الدولة، ويندرج تحت مظلة مشاريع الخمسين، أضخم حزمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة للخمسين عاماً المقبلة، حيث يهدف إلى رسم خارطة طريق جديدة في دولة الإمارات لنقل البضائع والركاب على متن القطارات بما يساهم في تطوير منظومة نقل بري مستدامة تربط مختلف مدن الدولة عبر السكك الحديدية.

ووصلت الدفعات الأولى من الأسطول إلى الدولة عبر مينائي زايد والمصفح، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط شركة الاتحاد للقطارات الرامية إلى التوسع بأسطول قطاراتها لخدمة الشبكة بالكامل عند اكتمالها، حيث ارتفع حجم أسطول الشركة من القاطرات إلى 45 قاطرة للنقل الثقيل، ما يعادل 6 أضعاف الأسطول الحالي المكون من 7 قاطرات. وتعمل شركة بروجريس ريل Progress Rail الأمريكية، إحدى شركات كاتربيلر، وإحدى أكبر الشركات في العالم المصنعة للقاطرات التي تعمل بالديزل والكهرباء، على تصنيع وتوريد القاطرات الجديدة من طراز إلكترو-موتيف ديزل EMD® SD70.

في حين ارتفع حجم أسطول الشركة من العربات إلى أكثر من 1000 عربة متعددة الاستخدامات، ما يعادل 3 أضعاف الأسطول الحالي المكون من 240 عربة. وتعمل مجموعة سي آر آر سي CRRC الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول للتنمية المستدامة لصناعة السكك الحديدية، على تصنيع وتوريد أسطول العربات الجديدة.

وبهذا الصدد، قال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات: "يعكس وصول الأسطول الجديد من القاطرات والعربات إلى أراضي الدولة حسب الجدول الزمني المحدد، حجم الإنجازات التي يواصل مشروع "قطار الاتحاد" تحقيقها على صعيد تطوير كامل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، والتي ستساهم عند اكتمالها وتشغيلها بشكلٍ كامل في دفع وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وبخاصة خلال الخمسين عاماً المقبلة، عبر توفير خدمات الشحن ونقل البضائع الموثوقة والآمنة بكفاءة عالية على مستوى الدولة، وعلى مستوى المنطقة عند الربط مع شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيُرسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً وإقليمياً للشحن والخدمات اللوجستية، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار استعدادات الشركة لتشغيل الشبكة وفق أعلى المعايير العالمية في المستقبل".

وأضاف المرزوقي: "حرصنا على أن يكون أسطول الشركة الجديد من بين الأحدث على مستوى المنطقة والعالم، من خلال توفير أعلى معايير السلامة من حيث التصميم، وضمان أفضل المواصفات على صعيد الاستدامة وحماية البيئة، ودمج أحدث أنواع تكنولوجيا تشغيل القطارات ومراقبة حركتها، إضافة إلى الملائمة مع الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية المحلية في دولة الإمارات والمنطقة، فضلاً عن تلبيتها للاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملاء الاتحاد للقطارات من الشركات الصناعية وشركات الشحن ومواد البناء المحاجر وغيرها".

ومن جانبه قال مارتي هايكرافت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بروجريس ريل Progress Rail: "تتميز قاطراتنا من طراز إلكترو-موتيف ديزل EMD® SD70 التي تعمل بالديزل والكهرباء بأعلى المعايير العالمية، ويعتبر أسطول الاتحاد للقطارات الجديد مثالاً رائعاً لما يتوقعه عملاؤنا من قاطراتنا المتطورة المصممة للعمل في ظروف مناخية شديدة".

وقال بن كواك، المدير العام لشركة سي آر آر سي CRRC في دولة الإمارات: " يسرنا التعاون مع شركة الاتحاد للقطارات ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد للقطارات، لنسهم في جهود الشركة والدولة الرامية إلى تطوير شبكة سكك حديدية وطنية، وذلك من خلال تزويد المشروع بعربات متعددة الوظائف وبمواصفات ومعايير عالمية لتعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير خدمات آمنة ومستدامة وفعالة".

أسطول "قطار الاتحاد" بأعلى المواصفات العالمية

تم تصميم الأسطول الخاص بـ"قطار الاتحاد" خصيصاً لتحمل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان مستويات أداء وكفاءة واستدامة عالية.

وسيسهم الأسطول في تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها على الخارطة اللوجستية الإقليمية والعالمية، حيث سيرفع من سعة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتصل إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً من البضائع. كما سيُساهم أسطول الشركة الجديد في خفض الانبعاثات الكربونية في الدولة، حيث أن الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن النقل عبر القطار أقل بنسبة 70 إلى 80% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات لنقل الكمية ذاتها.

قاطرات متطورة

تتميز كل قاطرة من قاطرات الأسطول الجديد العاملة بالديزل والكهرباء، من طراز إلكترو-موتيف ديزل EMD® SD70، بقوة 4600 حصان والتي تعتبر من أقوى المحركات في المنطقة، كما جرى تزويدها بأحدث ابتكارات الفلترة، مثل نظام الفلترة النبضي ونظام فلترة الرمال، اللذين يضمنان عمل القطار بفاعلية وكفاءة عاليتين عند مروره بالمناطق الصحراوية، إضافة إلى أحدث تكنولوجيا لخفض الانبعاثات.

وتم تجهيزها بتقنيات وأنظمة متقدمة مثل نظام الإشارات الأوروبي- المستوى الثاني ETCS Level 2 وهو الأكثر تطوراً، وذلك لضمان السلامة والأمان والموثوقية بالإضافة إلى الكفاءة والاستدامة.

تستطيع كل قاطرة جرّ 100 عربة، بما يوازي حمولة 300 شاحنة، ويوازي حجم البضائع التي تنقلها القطارات 5600 رحلة بالشاحنات يومياً.

العربات متنوعة الاستخدامات

ستكون العربات مزودة بأحدث أنظمة المكابح والإشارات والتحكم والاتصال والسلامة. وسيوفر التنوع في أنواع العربات مرونة أكبر وقدرة عالية لنقل مختلف أحجام البضائع، مثل نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والأسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة، بالإضافة إلى تواتر الجدول الزمني في النقل، الأمر الذي سيساهم في تقليل تكلفة الشحن بنسبة 30% وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية للعملاء ومستخدمي الشبكة ليصبحوا أكثر نجاحاً تجارياً. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم النقل بالسكك الحديدية إلى تقليل ازدحام الشاحنات على الطرق، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة للشحن في الوقت الحالي.

ويتم تخزين القاطرات والعربات الجديدة في مرافق شركة الاتحاد للقطارات في منطقة المرفأ، وذلك حتى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية بشكلٍ كامل، والتي تتواصل بوتيرة متسارعة محققة مجموعة من الإنجازات، آخرها إنجاز 75% من المرحلة الثانية من المشروع خلال 28 شهر.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن الاتحاد للقطارات (www.etihadrail.ae)

تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو من عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية لربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين، وتقدر بمسافة 264 كم وهي مخصصة لنقل حبيبات الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس.

وتربط المرحلة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية عبر الغويفات، كما تربط إمارات الدولة بعضها ببعض، وتربط مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، وموانئ خليفة وجبل علي والفجيرة على الساحل الشرقي للدولة.

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