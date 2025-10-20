عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات السياحية والفندقية الكبرى.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الفندقية الجارية، وفرص التوسع المستقبلي، وسبل تعزيز الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق ومجموعة طلعت مصطفى، في إطار دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشروع فندق فورسيزون الأقصر، الذي تنفذه شركة "إيكون" على أرض السلطانة ملك، المملوكة لشركة "إيجوث"، على ضفاف نهر النيل، والذي يمثل إضافة نوعية لمحفظة الفنادق الفاخرة في صعيد مصر. وتناول اللقاء استعراض الموقف الحالي للفنادق التابعة لشركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، والتي تساهم بها شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة "إيكون" – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – إضافة إلى استعراض خطط التوسعات الفندقية الجديدة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة الفاخرة في مصر، ويدعم جهود الدولة في النهوض بالسياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين الكيانات الوطنية الرائدة في القطاعين العام والخاص، وضرورة تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم العائد من الأصول السياحية المملوكة للدولة، وتعزيز التنافسية في سوق السياحة الإقليمية والدولية، ويدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في مصر.

حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام: سعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، وأمل صالح مستشار الوزير، و عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام الدميري، العضو المنتدب لشركة "إيجوث".

-انتهى-

#بياناتحكومية