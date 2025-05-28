الوزارة بصدد نقل أنظمتها المالية إلى منصة جوجل السحابية ضمن إطار تحالف وطني واسع

التركيز على رفع الإنتاجية وتحسين إدارة البيانات وتفعيل التحليلات المتقدمة

الكويت، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود لدعم مسار الجهات الحكومية في البلاد نحو التحول الرقمي، استقبلت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، السيد كريس ليندسي، نائب رئيس المهندسين في شركة جوجل كلاود لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتركزت المناقشات خلال اللقاء على جهود الوزارة لتطوير أنظمتها المالية وتعزيز العمل على التحول الرقمي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ويُعد الاجتماع امتداداً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية من خلال بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة وقابلة للتوسع، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات، ورفع موثوقية الأنظمة، وتسهيل تكاملها مع المنصات الرقمية الأخرى.

وتعمل الوزارة حالياً على نقل أنظمتها المالية إلى منصة جوجل السحابية ضمن إطار تحالف وطني موسّع. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين الإنتاجية، وتعزيز إدارة البيانات ومشاركتها، وتوفير إمكانات تحليلية متقدمة تدعم عملية اتخاذ القرارات في مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وفي هذا السياق، صرحت معاليها قائلةً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل برؤية الكويت 2035، التي تضع التحول الرقمي في صميم الإصلاح الاقتصادي وتحديث القطاع العام. إن الانتقال إلى نظام سحابي آمن لن يسهم فقط في تحسين كفاءتنا التشغيلية، بل سيُتيح أيضاً إنشاء منظومة مالية حكومية أكثر مرونة وشفافية."

وأضافت معاليها: "وتُعد وزارة المالية من أوائل الجهات الحكومية التي سيتم نقل أولى بياناتها إلى الحوسبة السحابية لجوجل كلاود، ما يعكس جاهزيتنا الفنية والتزامنا بالتحول المؤسسي الذكي. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، نبني أساساً لصياغة سياسات أكثر ذكاءً وخدمات عامة أكثر استجابة."

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة خلال الأشهر الماضية مع عدد من الشركاء التقنيين الدوليين، بهدف وضع خارطة طريق لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء قدرات فنية متخصصة داخل القطاع العام.

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