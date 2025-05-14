الكويت: التقت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، معالي نائب رئيس الوزراء السيد عثمان زاده عثمان علي، ومعالي وزير مالية جمهورية طاجيكستان، السيد فيض الدين قهار زاده، في اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم في مقر وزارة المالية بدولة الكويت.

وتم خلال اللقاء متابعة نتائج زيارة فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان لدولة الكويت، والتي شهدت مباحثات ثنائية موسعة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهدف لتعزيز الثنائي بين البلدين وتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات والمستثمرين في كلا البلدين.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى امكانية التعاون بين وزارتي في كلا البلدين في الفترة القادمة بما يتفق مع اهداف واهتمامات كلا الجانبين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الاقتصادية وجهود كلا البلدين نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السياق، صرحت معاليها قائلةً: "إن تعزيز التعاون المالي بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان يأتي في إطار حرصنا على توسيع الشراكات الاقتصادية وتعميق الروابط المالية مع دول آسيا الوسطى بشكل عام ومع جمهورية طاجيكستان بشكل خاص. إننا نتطلع لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بما يحقق المنفعة والمصلحة المشتركة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة العمل الثنائي والزيارات الرسمية للوقوف والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانيات المتوفرة في عدد من القطاعات الحيوية، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

-انتهى-

#بياناتحكومية