الرياض: استقبل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، معالي وزير الصحة الإيطالي السيد أوراتسيو سكيللاتشي، في زيارة رسمية هدفت إلى الاطلاع على أبرز مجالات التميّز الطبي في المستشفى، والتعرف على التجربة السعودية في تطوير الرعاية الصحية التخصصية.

وكان في استقبال معاليه، نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور بيورن زويغا، حيث جرى خلال الزيارة تقديم عرض شامل حول مركز التميز لأمراض القلب، ومركز التميز لزراعة الأعضاء، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في معالجة أمراض القلب المعقدة، وتقنيات الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل، التي أسهمت في تقليل المضاعفات وتسريع التعافي، وخفض التكاليف.

وتأتي الزيارة في سياق اهتمام متنامٍ من القيادات الصحية العالمية بالنموذج الرائد الذي يقدمه "التخصصي" في الدمج بين الخبرة السريرية والتقنيات الحديثة، بعد أن سجل إنجازات طبية نوعية كان من أبرزها إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، إجراء أول عمليتي زراعة قلب وكبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، ما عزز مكانته كمرجع دولي في الرعاية الصحية التخصصية.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

-انتهى-

#بياناتحكومية