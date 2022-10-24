القاهرة - استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية، لمناقشة عدد من ملفات التعاون في مجال تطوير التعليم.

ورحب الوزير بالضيوف في بداية الاجتماع، مثمنًا دور الدكتور طلال أبوغزاله في المجال التربوي واهتمامه وانشغاله بقضايا تطوير التعليم في المنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم والمعرفة، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.

وثمن طلال أبوغزاله الجهود المبذولة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والقرارات الجريئة والشجاعة منذ توليه المنصب، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن مجموعة طلال أبوغزاله الدولية، على أتم الاستعداد لتقديم مختلف المساعدات والاستشارات للوزارة، وتسخير كل ما تملك، من أجل المشاركة في تطوير العملية التعليمية، خلال الفترة المقبلة، والتطلع إلى تعاون مشترك كبير بيننا، وخاصة في "محو الأمية الرقمية"، لأن هدفنا واحد وهو خدمة وطننا مصر الغالية، وبناء مستقبلها.

https://youtu.be/UI6xnGaUIO0

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- انتهى -