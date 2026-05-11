القاهرة، مصر: في إطار زيارته الرسمية إلى مصر وامتدادًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، قام سيورد ويمر دسما، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، حيث قام بجولة تفقدية برفقة محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي أفريقيا، للاطلاع على أعمال الشركة داخل أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم.

وشهدت الجولة حضور السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما، إلى جانب الوفد المرافق للوزير، في تأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر وهولندا.

وجاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لسيجنيفاي أفريقيا خلال الجولة باعتبار أن الشركة هولندية المنشأ، بما يعكس ارتباطها ببلدها الأم من جهة، وتوسع أعمالها وحضورها القوي في السوق المصري من جهة أخرى.

وخلال الجولة، استعرضت سيجنيفاي منظومة الإضاءة الذكية التي تم تنفيذها داخل المتحف باستخدام نظام Philips Dynalite، والذي يتيح التحكم في أكثر من 30,000 وحدة إضاءة موزعة على القاعات والمساحات المختلفة، بما يوفر أعلى مستويات المرونة والدقة في إدارة الإضاءة.

وتسهم هذه المنظومة في تعزيز تجربة الزوار من خلال إبراز التفاصيل المعمارية والمعروضات الأثرية، إلى جانب دعم الحفاظ على القطع الأثرية عبر بيئة إضاءة محسوبة بعناية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل المتحف.

وتعكس هذه الزيارة أهمية المشروع كأحد أبرز نماذج التعاون في مجال التكنولوجيا الثقافية، كما تؤكد على الحضور المتنامي لشركة سيجنيفاي في السوق المصري، من خلال مشروعات تدعم التحول نحو مدن ومؤسسات أكثر استدامة وابتكارًا.

