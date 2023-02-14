على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023

أبوظبي: اجتمع معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع جورج أوليفر رئيس مجلس إدارة شركة جونسون كونترولز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المباني الصحية والمستدامة، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة في التنمية العمرانية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكد معالي عبد الله بن طوق، أهمية القمة العالمية للحكومات 2023، في تطوير حلول مبتكرة تدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى دورها المحوري في تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وممكنات التنمية الخضراء، بما يصب في تحسين جودة حياة الشعوب ويدعم الاستقرار في المجتمعات كافة.

وبحث الجانبان، سبل تطوير التعاون المشترك من خلال "مختبر التشريعات الاقتصادية"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والاستفادة منه في تدشين مشروعات تجريبية في مجالات الاستدامة المختلفة خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم جهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ التطوير العمراني المستدام في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. كما ناقشا سبل الاستفادة من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في تطوير سياسات استشرافية تخدم مجالات الاستدامة.

يذكر أن "جونسون كونترولز"، شركة رائدة عالمياً في مجال المباني الصحية والمستدامة، ولديها خبرة لما يقرب من 140 عاماً في مجال تطوير المباني الصحية والمستدامة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد قامت بالمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات عمرانية مستدامة في دولة الإمارات.

من جهة أخرى، تعد القمة العالمية للحكومات المنصة الأبرز لبناء مستقبل أفضل للبشرية، واستشراف حكومات المستقبل، وأحدثت منذ إطلاقها عام 2013، نقلة نوعية عالمية في تنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة.

وتستضيف القمة في نسختها لهذا العام أكثر من 10000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، ورجال الأعمال، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن 220 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية.

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