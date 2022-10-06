وزيرة الحكومة الإيرلندية تختتم زيارتها التجارية إلى منطقة الخليج العربي الزيارة التجارية الناجحة استمرت لأربعة أيام وعززت دور أيرلندا كمزود رائد للمنتجات والخدمات الزيارة شهدت إجراء محادثات مهمة جرت مع شخصيات قيادية في الحكومة والشركات العاملة في قطاعات النقل والطيران شركة دي أيه أيه إنترناشيونال الأيرلندية توقع عقداً بقيمة عدة ملايين دولار أمريكي مع شركة البحر الأحمر للتطوير بهدف تشغيل مطار البحر الأحمر الجديد في السعودية اختتمت هيلديغارد نوتون، وزيرة الدولة في وزارة النقل الأيرلندية، زيارتها إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتي استمرت من 3 وحتى 6 أكتوبر بهدف تعزيز الروابط التجارية مع إيرلندا. وحققت الشركات التي تدعمها إنتربرايز أيرلندا نمواً بنسبة 18% في صادراتها إلى منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بعد نموٍ خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1.45 مليار يورو. وتعكس هذه الزيارة الأهمية الكبيرة التي يلعبها التعاون بين الشركات الأيرلندية والشركاء الإقليمين في قطاع النقل، كما تسلط الضوء على القيمة الكبيرة للخدمات والبضائع عالية الجودة التي توفرها الشركات الأيرلندية المبتكرة للشركاء المحليين. وتزامنت زيارة الوزيرة نوتون إلى المملكة العربية السعودية مع توقيع كلٍّ من السيد نيك كول، الرئيس التنفيذي لشركة دي أيه أيه إنترناشيونال الأيرلندية، والسيد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا، على عقد تشغيلٍ وإدارةٍ لعدة سنوات تتولى الشركة الأيرلندية من خلاله تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي. ويضم المشروع الطموح حالياً 12 موظفاً من طاقم شركة دي أيه أيه إنترناشيونال، وسيوفر المئات من فرص العمل للمواطنين السعوديين. ومن المقرر أن تُقلع أولى رحلات الطيران مع مطلع العام القادم عند اكتمال المطار الجديد، والذي من المتوقع أن يخدّم أكثر من مليوني مسافراً سنوياً. ويشكل النجاح الذي حققته شركة دي أيه أيه إنترناشيونال، المدعومة من قبل إنتربرايز أيرلندا، دليلاً واضحاً على أهمية الخبرات الواسعة التي تقدمها الشركات الأيرلندية. واطلعت الوزيرة نوتون خلال زيارتها على سير الجهود التي تبذلها الشركة في الصالة الخامسة ضمن مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فضلاً عن دورها الرائد في إعداد الجيل القادم من قادة الطيران في المملكة العربية السعودية. كما وقعت دي أيه أيه إنترناشيونال مؤخراً عقداً بقيمة ملايين الدولارات لإدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويلعب التزامها دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، والهادفة إلى زيادة حركة المسافرين إلى 300 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما تحرص الشركة على تمكين المرأة على امتداد جميع مشاريعها في المملكة العربية السعودية، إذ تشكّل السيدات أكثر من 20% من الموظفين في الصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي، ويشغلن نسبة كبيرة من موظفي الصفوف الأمامية. ويمكن للسيدات المهتمات بالعمل في مجال الطيران الاستفادة من الشراكة بين جامعة دبلن سيتي وجامعة الأميرة نورة، والتي تهدف إلى جعل العمل في مجال الطيران خياراً مهنياً متاحاً أمام جميع السيدات من خلال اكتساب المعارف من أبرز خبراء القطاع والحصول على رؤية واضحة وعملية عن هذا القطاع الحيوي. تضمنت زيارة الوزيرة نوتون أيضاً لقاءاتٍ جمعتها مع سيدات يشغلن مناصباً قياديةً في الحكومة وقطاع الطيران، انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الهادفة إلى زيادة تمثيل المرأة في سوق العمل ليصل إلى 30% بحلول عام 2030. كما تشهد دولة الإمارات زيادةً في مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشغل السيدات اليوم أكثر من 30% من مراكز صنع القرار. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلديغارد نوتون، وزيرة الدولة في وزارة النقل الإيرلندية: "عملت إيرلندا لسنوات طويلة على بناء علاقات شراكة راسخة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، باعتبارهما الشريكين التجاريين الأكبر في منطقة الخليج العربي. ونواصل جهودنا من أجل الحفاظ على هذه العلاقات المتينة وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية. وتوفر منطقة الخليج العربي فرصاً وإمكانيات كبيرة للشركات الإيرلندية التي تقدم العديد من الحلول المبتكرة لدعم اقتصادات المنطقة ذات التفكير المستقبلي. وشكلت هذه الزيارة فرصةً رائعةً للتعرف عن كثب على الأدوار الناجحة التي تؤديها الابتكارات الإيرلندية في المنطقة، بالإضافة إلى آليات تبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الشركاء. وأنا سعيدة بفرصة لقاء القيادات النسائية الرائدة في هذا المجال، بالتزامن مع زيادة عدد السيدات العاملات في هذه القطاعات". وخلال زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعاونت الوزيرة هيلديغارد نوتون مع أليسون ميلتون، السفيرة الإيرلندية في دولة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات وإيرلندا. كما التقت الوزيرة نوتون، خلال زيارتها لأبوظبي، بكبار الإداريين في شركة موانئ أبوظبي، وأقامت جلسات نقاش حول المرأة في مجال الأعمال التجارية، إلى جانب التواصل مع شخصيات قيادية من مختلف الشركات الإماراتية والإيرلندية. وشهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالي التجارة والاستثمار. وأقامت الوزيرة، في المرحلة الثانية من زيارتها للمنطقة، مأدبة فطور لشبكة الأعمال الإيرلندية في المملكة العربية السعودية، تخللها لقاء مع الخريجات السعوديات الرائدات. كما أجرت الوزيرة العديد من الزيارات ذات الصلة بقطاع الطيران إلى شركة مطارات الرياض ومشروع البحر الأحمر ومطار جدة الدولي. والتقت الوزيرة أيضاً مع ممثلين عن غرفة جدة وشركة مطارات جدة، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار جدة. وعُقدت خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية؛ وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب الوزير في وزارة السياحة السعودية، لمناقشة الإمكانيات الكبيرة والفرص الجديدة في مختلف مجالات قطاعي النقل والسياحة في المملكة. كما التقت الوزيرة نوتون خلال زيارتها للمملكة مع مسؤولي شركة ووتر وايبس المدعومة من قبل مؤسسة إنتربرايز إيرلاند، والتي تُعتبر أحد أبرز الشركات الإيرلندية العديدة الناجحة في المنطقة. وتنتشر منتجات علامة ووتر وايبس في آلاف المتاجر، وحققت نمواً في المبيعات بنسبة بلغت 36% في العام الماضي وحده، انسجاماً مع الشعبية المتزايدة التي تحظى بها المنتجات الإيرلندية في المنطقة. والتقت الوزيرة أيضاً مع مسؤولي مؤسسة تان الخليج، التي تأسست في 2015 وتضم الآن أكثر من 200 موظف، بمن فيهم السيدة تالا الصحصاح، المؤسس والرئيس التنفيذي لتان الخليج، والتي تتولى إدارة أعمال التوزيع الناجحة التي تقوم بها المؤسسة في مجالات الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل في المملكة العربية السعودية. وبدوره قال ستيفن تومي، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة إنتربرايز إيرلاند: "وفرت زيارة الوزيرة إلى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية فرصةً رائعة لتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولتان للشركات الإيرلندية في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والنقل. وتلعب مؤسسة إنتربرايز إيرلاند دوراً رائداً في تزويد الشركاء المحليين بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الأيرلندية في قطاع النقل، انطلاقاً من الخدمات اللوجستية ووصولاً إلى الطيران". وصّرح السيد آلان أوماهوني، مستشار السوق الدولي للنقل والمشاريع الصناعية في إنتربرايز إيرلاند: "يشهد قطاعا الطيران والخدمات اللوجستية ازدهاراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، ويحتضن العديد من المشاريع الجديدة الناجحة والمبتكرة التي تقودها الشركات الإيرلندية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وتحافظ السوق الخليجية على مكانتها الرائدة كسوق نمو رئيسية بالنسبة لعملائنا، حيث شهدنا أرقام تصديرٍ قوية في مختلف القطاعات خلال العام الماضي، وخاصةً قطاع الطيران. ووفرت الزيارة التجارية التي أجرتها الوزيرة نوتون فرصةً مناسبةً للقاء أبرز القادة في مختلف القطاعات، بهدف مناقشة آفاق التعاون التجاري الواسعة والفرص الجديدة المجزية". #بياناتحكومية - انتهى -