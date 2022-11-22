بيروت - استقبلت وزيرة التنمية والإصلاح الإداري في لبنان الدكتورة نجلا رياشي في مكتبها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، والوفد المرافق له، لبحث آلية تفعيل الاتفاقية الموقعة بين المجموعة ومجلس الوزراء اللبناني في مجال التحول الرقمي.

وأعرب أبوغزاله عن اعتزازه بالتعاون مع مجلس الوزراء والحكومة اللبنانية في تنفيذ خطة التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، داعيا إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطة الطموحة في جميع قطاعات الدولة.

وعن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، أكد أبوغزاله أن خلاص لبنان من الأزمات كلها سيكون عبر الابتكار وتأمين الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وتطبيق خطة التحول الرقمي.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس جمعية المعلوماتية المهنية الاستاذ كميل مكرزل، ومنسق عام شبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان الدكتور نديم منصوري، ورئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي، أكدت الوزيرة رياشي على أهمية تفعيل اتفاقية محو الأمية الرقمية لموظفي القطاع العام في الدولة، خصوصاً بعد أن أطلقت الحكومة الخطة الوطنية الاستراتيجية للتحول الرقمي الشهر الماضي.

وأعربت رياشي عن فخرها بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزاله، التي تتمتع بالإمكانيات العالية، والتي تفيد لبنان في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المتعددة.

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