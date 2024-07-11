أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خطة لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه، وإنشاء "سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه" بدبي، خطوة رائدة تدعم مساعي وجهود دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي الوطني وتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية محلياً وعالمياً.

وقالت معاليها: "إن تسهيل تجارة الغذاء وتنويع مصادر استيراد الغذاء ضمن أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويأتي تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائي في دبي ليعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارة الغذاء، ما سيمح بجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في القطاع، وتنشيط الإنتاج المحلي من الغذاء والمنتجات الغذائية وتدفقه في أسواق الدولة للاستهلاك ولأغراض التصدير. كما تلقي الخطوة بظلالها على دعم جهودنا لتحويل نظم الغذاء التقليدية إلى نظم مستدامة وذكية مناخياً".

وأضافت معاليها: "يمثل المشروع الرائد خطوة مهمة نحو مضاعفة حجم سوق تجارة الغذاء في الإمارات، ويساهم في جعل الدولة أكثر مرونة في مواجهة تحديات تجارة الغذاء الدولية وتوفير الغذاء بأسعار تنافسية، وهو ما يدعم مساعينا في توفير غذاء صحي كافٍ آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية، وفي كل الأوقات بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات".

#بياناتحكومية

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