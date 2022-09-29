في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وقعت وزارة المالية مؤخراً على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.

ووقع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن جانب جمهورية تنزانيا المتحدة معالي الدكتور مويجولو ليماك نتشامبا وزير المالية والتخطيط، وذلك بحضور السيد عبدالله أحمد العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية توطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة، بما يتماشى وجهود البلدين في ترسيخ أواصر التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

وقال معاليه: "تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة."

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة، كما اتفقا على ضرورة مواصلة تعميق أطر التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي توفر عدد من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب تحفيز تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات بصورة نهائية بلغت 139 اتفاقية حتى اليوم.

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