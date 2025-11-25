يونس حاجي الخوري: نستهدف إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي

دبي: اختُتمت فعاليات برنامج "زيارات ميدانية لمؤسسات مالية" ضمن مبادرة "قادة المال"، التي تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع عدد من الدوائر المالية المحلية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لقيادة مستقبل العمل المالي في الدولة، حيث تعد مبادرة "قادة المال" إحدى مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج "المستشارين الماليين الشباب"، بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

ويمثل هذا البرنامج المرحلة الثانية من المبادرة، واستمر على مدى أسبوع في الفترة بين 17 و20 نوفمبر الجاري، حيث تضمن سلسلة من الزيارات الميدانية إلى دائرة المالية في كل من حكومتي أبوظبي ودبي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف إتاحة فرصة مباشرة للمشاركين للتعرف على أفضل الممارسات المالية والإدارية المطبقة محلياً ودولياً، وتوسيع مداركهم حول منظومة التخطيط المالي وإدارة الموارد العامة.

فرصة نوعية للشباب

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يأتي تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية لمبادرة (قادة المال) ترجمةً عملية لرؤية وزارة المالية في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، واكتساب الخبرة من واقع العمل المالي الحكومي، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي أو الدولي. فهذه التجارب الميدانية تمثل فرصة نوعية للشباب الإماراتي للاطلاع على أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير كفاءاتهم وتعزيز فهمهم للدور الحيوي للسياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي المستدام".

وأضاف سعادته: "نعتز بشراكتنا مع الدوائر المالية في الدولة والمؤسسات الدولية، والتي تؤكد تكامل الجهود الوطنية في إعداد جيل واعٍ مالياً ومؤهل لتولي أدوار قيادية مؤثرة. ونؤمن أن هذه المبادرات تشكل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات عام المجتمع، من خلال الاستثمار في طاقات الشباب وتوظيفها لخدمة مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات".

أجندة البرنامج

وشمل برنامج "زيارات ميدانية لمؤسسات مالية" جدولاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات بدأت بزيارات إلى دائرة المالية في دبي للاطلاع على أفضل الممارسات في إعداد الميزانيات المحلية وإدارة الإيرادات الحكومية، تلتها زيارة إلى مؤسسة التمويل الدولية للتعرف على برامج التمويل التنموي ودور المؤسسات المالية العالمية في دعم الاستدامة الاقتصادية. كما تضمن البرنامج محطة في دائرة المالية في أبوظبي لاستعراض منظومة إدارة الرقابة المالية والتحول الرقمي في العمليات المالية، واختتم بزيارة إلى مجموعة البنك الدولي للاطلاع على التجارب الدولية في مجال السياسات المالية الكلية.

وتم تصميم البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة المالية لضمان تكامل المحتوى مع المحاور النظرية التي تلقاها المشاركون خلال الأسبوع الأول من المبادرة، وبما يعزز قدراتهم التحليلية والقيادية ويمنحهم رؤية شاملة عن منظومة العمل المالي الحكومي محلياً ودولياً.

منصة عملية

وقالت سعادة بثينة المزروعي مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: "نلتزم في دائرة المالية - أبوظبي بدعم مبادرات وزارة المالية الهادفة إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم في منظومة الإدارة المالية الحكومية، وقد قدمنا خلال الزيارة عرضاً متكاملاً عن نموذج العمل المتقدم لدائرة المالية، والذي يشمل إعداد الموازنة العامة، والتحول إلى موازنة البرامج والأداء، وإدارة الإيرادات والخزينة، والحسابات الحكومية، بما يعكس معايير الحوكمة المالية التي تتبناها الإمارة".

وأضافت سعادتها: "نركز في دائرة المالية على تطوير منظومة مالية تعتمد على الابتكار والاستشراف، من خلال تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتمثل هذه المبادرات منصة عملية للشباب لاكتساب فهم معمق لدور المالية العامة في تعزيز كفاءة الإنفاق، واستدامة الموارد وتحقيق أولويات التنمية في أبوظبي ودولة الإمارات".

دعم مسيرة التنمية

من جانبه، قال عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي: "إن مشاركة الدائرة في برنامج (زيارات ميدانية لمؤسسات مالية) ضمن مبادرة (قادة المال) تُجسّد التزام مالية دبي بدعم جهود وزارة المالية وقطاع المالية العامة في الدولة، الرامية إلى إعداد جيل من الكفاءات الشابة القادرة على قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي. وأكد حرص مالية دبي، من خلال هذه الشراكة، على نقل خبراتها العملية في مجالات إعداد الموازنات، وتخطيط الموارد، وإدارة الإنفاق الحكومي، بما يعزز فهم المشاركين في البرنامج للمنظومة المالية ودورها المهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: "يمثل تمكين الشباب الإماراتي ركيزة أساسية في تطوير كفاءة العمل المالي الحكومي، كما يسهم في ترسيخ جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات المستقبل، لذلك نفخر بأن تكون مالية دبي إحدى المحطات الرئيسة التي توقف عندها برنامج الزيارات الميدانية، ما يُبرز دورها المحوري في تطوير السياسات المالية وتعزيز منظومة الإدارة المالية العامة في الإمارة".

تعزيز المهارات

وقالت السيدة صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي: "يمثّل برنامج المستشارين الماليين الشباب استثماراً قوياً في الشباب الإماراتي من خلال تزويدهم بالمعرفة المالية المتقدمة وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على آليات صنع القرار في القطاع العام، وهذا يعكس رؤية دولة الإمارات المستقبلية في إطار الأجندة الوطنية للشباب 2031. ويفخر البنك الدولي بدعم هذه المبادرة عبر المشاركة بالمعرفة العالمية والمساهمة في تعزيز المهارات التي تمكّن الشباب من تشكيل مستقبل الاقتصاد في الدولة."

ويهدف برنامج "زيارات ميدانية لمؤسسات مالية" إلى استكمال التجربة التعليمية للمشاركين في مبادرة "قادة المال"، من خلال الجمع بين التدريب النظري داخل قطاعات وزارة المالية، والتطبيق العملي في الميدان، بما يعزز قدرتهم على التفكير المالي الاستراتيجي وصناعة القرار، ويمكّنهم من الإسهام الفاعل في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

تبادل الخبرات

وقال عبد الله جفري، المدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤسسة التمويل الدولية: "سعدنا في مؤسسة التمويل الدولية باستقبال المشاركين في مبادرة (قادة المال) للتعريف بأعمالنا ودورنا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة من خلال تمويل وتنمية القطاع الخاص. وتأتي مساهمتنا في هذا البرنامج انطلاقاً من التزامنا بتبادل الخبرات وربط الكفاءات الوطنية بالممارسات العالمية، بما يسهم في تمكين الشباب وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. فهذه المبادرات تتكامل مع أهدافنا في بناء أسواق أكثر تنافسية وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية للجميع".

والجدير ذكره، أن مبادرة "قادة المال" تعد إحدى مبادرات وزارة المالية، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتي من خوض تجربة عملية متكاملة داخل منظومة العمل المالي الحكومي، واكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مؤثرة في قطاع المالية العامة. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي الوطني، وترسيخ فهم شامل لمنظومة العمل المالي الحكومي، وبناء جيل جديد من القادة الماليين القادرين على التفكير الاستراتيجي وصياغة الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

