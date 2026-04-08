الشراكة مع وزارة العمل تستهدف تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر العمل

القاهرة: أطلقت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة "طلبات مصر"، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مراسم تدشين المرحلة الثانية من توزيع معدات الحماية والسلامة المهنية "خوذ" على سائقي التوصيل، وذلك في إطار حملة "سلامتك تهمنا"، بمشاركة شركاء طلبات اللوجستيين، في خطوة تعكس توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة. وقد أُقيمت الفعالية بحضور عدد من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم المهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمود أبو بيه مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، و سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة

وأكد وزير العمل حسن رداد، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، حرص الوزارة على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لكافة فئات العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، وفي مقدمتها سائقي التوصيل، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن مبادرة "سلامتك تهمنا" تستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية المهنية والاجتماعية لسائقي التوصيل، باعتبارهم شريحة نشطة ومؤثرة في سوق العمل، تلعب دورًا متزايدًا في دعم منظومة التجارة الإلكترونية والخدمات اليومية. وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية عددًا من الحملات التوعوية والتفتيشية لنشر ثقافة السلامة، إلى جانب التعاون مع شركات التوصيل لتوفير مهمات الوقاية الشخصية، مثل خوذات الرأس والسترات العاكسة والقفازات وأدوات الإسعافات الأولية، فضلًا عن وضع آليات لتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة المهنية والقيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بطبيعة عمل السائقين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد قاعدة بيانات متكاملة لسائقي التوصيل، تمهيدًا لدمجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يشمل التأمين الاجتماعي والصحي والحماية من إصابات العمل، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة المهمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، من خلال توفير معدات الحماية الشخصية والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية، حيث يتم توزيع خوذ مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن أقصى درجات الحماية لسائقي التوصيل أثناء أداء مهامهم اليومية.

ومن جانبها، صرحت السيدة هدير شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة "طلبات مصر"، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الشركة ضمن حملة "سلامتك تهمنا"، والتي أتاحت تعزيز دورها في دعم معايير السلامة والصحة المهنية لسائقي التوصيل، مؤكدة فخر "طلبات" بكونها من أوائل الشركات في مصر التي بادرت بإطلاق هذه النوعية من المبادرات بالتعاون مع وزارة العمل. وأضافت أن الشركة تحرص على البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية من خلال هذه الشراكة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة كجزء أساسي من بيئة العمل وتحويلها إلى ممارسات مستدامة على أرض الواقع.

وأضافت أن الشركة تواصل العمل بالتعاون مع وزارة العمل وشركائها اللوجستيين على توفير المزيد من معدات الحماية الشخصية، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والتدريب على ممارسات القيادة الآمنة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالسلوكيات الآمنة وتقليل المخاطر وتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة.

وأوضحت الشركة أنه تم حتى الآن توزيع نحو 6000 خوذة حماية على سائقي التوصيل، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان التزام السائقين باستخدامها أثناء العمل، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ المبادرة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استدامة بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة التي تنفذها "طلبات مصر" بالتعاون مع شركائها اللوجستيين، والتي تشمل برامج تدريبية لتعزيز ممارسات القيادة الآمنة، وتنظيم "أسبوع السلامة المرورية"، وتقديم فحوصات طبية دورية، إلى جانب تكريم السائقين الملتزمين بمعايير السلامة، بما يعزز من ثقافة الوعي الوقائي ويضمن بيئة عمل أكثر أمانًا للجميع.

وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات وزارة العمل، من بينهم المهندس محمد منتصر، والمهندس محمود أبو بيه، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، وسيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى جانب ممثلي شركة "طلبات مصر" وشركائها اللوجستيين، حيث أكدوا جميعًا أهمية استمرار هذه الجهود المشتركة لدعم سلامة سائقي التوصيل.

وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في دعم بيئة عمل آمنة ومستدامة، مع التوسع في تعميم التجربة على باقي الشركات العاملة في قطاع التوصيل والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحقيق الأمان الوظيفي لآلاف الشباب العاملين في هذا القطاع الحيوي.

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، مصر، عُمان، الأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

