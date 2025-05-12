دبي، الإمارات العربية المتحدة: جددت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة دار الود للإنشاءات التزامهما بتعزيز الحلول المستدامة وعالية الأداء في قطاع البنية التحتية، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى منشأة تصنيع خرسانة البوليمر في دولة قطر.

جاءت الزيارة ضمن جهود الطرفين للاطلاع على تقنيات التصنيع المتقدمة، ومعايير الجودة، والممارسات البيئية المرتبطة بإنتاج الخرسانة البوليمرية (PRC) ، التي تتميز بعمرها الطويل، ومقاومتها للتآكل، وكفاءتها في تقليل الأثر البيئي.

وأكّدت الوزارة خلال الزيارة على أهمية تبني حلول مبتكرة تدعم البنية التحتية الوطنية، مشيرة إلى أن استخدام المواد المتقدمة مثل الخرسانة البوليمرية ينسجم مع توجه الدولة نحو مشروعات مرنة ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل.

من جهته، قال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات:

“نؤمن بدورنا في تقديم حلول إنشائية تواكب طموحات الدولة في مجال البنية التحتية. نركز على الجودة، والاستدامة، والابتكار، كعناصر أساسية في جميع مشاريعنا.”

خلال الزيارة إلى منشأة QGPC ، اطلع الوفد خلال الزيارة على سير العمل في المنشأة، بما في ذلك خطوط الإنتاج ومعايير السلامة والجودة، إلى جانب الإجراءات المتبعة للحد من الانبعاثات وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

ويعكس هذا التعاون المستمر بين الوزارة و”دار الود” الرغبة المشتركة في تطوير بنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز معايير التميز في تنفيذ المشاريع الحيوية على مستوى الدولة

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