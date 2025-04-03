الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، والتي تمثل أعلى تصنيف للعضوية في هذه المؤسسة العالمية المرموقة. وتأتي هذه العضوية في إطار استراتيجية الوزارة لتبني أرقى الممارسات العالمية في مجال الجودة وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي كركيزة أساسية في منظومة عملها.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الحكومية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتميز الحكومي وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية، خصوصاً في القطاع الصحي الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية في مسيرة التنمية المستدامة.

منظومة متكاملة للتميز والجودة

ويندرج الحصول على العضوية الماسية ضمن منظومة متكاملة تتبناها الوزارة لتطوير أدائها في مجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة الصحية وتعزيز القدرات الوطنية والابتكار في الرعاية الصحية وتكامل البيانات الصحية. وتتيح هذه العضوية للوزارة الاستفادة من أحدث منهجيات التميز المؤسسي وأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تحقيق التحول النوعي في خدماتها وعملياتها.

وتمثل العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة شهادة اعتراف دولي بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الوزارة في تطبيق أنظمة الجودة والتميز المؤسسي، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون والتبادل المعرفي مع المؤسسات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

مزايا استراتيجية للعضوية

وتتميز العضوية الماسية بمجموعة من المزايا الاستراتيجية التي ستنعكس إيجاباً على أداء الوزارة وقدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية 2022-2026. وتتضمن هذه المزايا الوصول إلى قاعدة معرفية متخصصة وأدوات متطورة لقياس وتحسين الأداء، والمشاركة في منتديات وفعاليات عالمية تجمع نخبة من خبراء الجودة والتميز المؤسسي.

وتشمل مزايا العضوية الماسية؛ تطوير آليات الحوكمة المؤسسية بتطبيق الإطار المتكامل لنموذج EFQM في حوكمة العمليات والخدمات والموارد، مما يعزز الشفافية والكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي. بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال تبني منهجيات مبتكرة في تصميم وتقديم الخدمات، وتطوير نماذج رعاية صحية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

كما تتضمن بناء قدرات وطنية متخصصة عبر برامج تأهيل وتدريب متقدمة في مجالات الجودة والتميز المؤسسي. وتعزيز منظومة الابتكار كمنهجية أساسية في تطوير الخدمات والعمليات، مما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومرن. وتحسين تجربة المتعاملين من خلال التركيز على القيمة المضافة والنتائج الإيجابية التي تعزز جودة حياة الأفراد والمجتمع.

شراكة استراتيجية متكاملة في الجودة والابتكار

وأكد صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة تمثل إضافة قيّمة في مسيرة الوزارة نحو التميز والريادة، لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار في مختلف مستويات العمل المؤسسي، وستمكننا من الاستفادة من النموذج المتطور للمؤسسة في تحسين أنظمتنا وعملياتنا وفق أفضل المعايير العالمية."

وأضاف: "تحرص الوزارة على التعاون البناء مع المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات، وإجراء المقارنات المعيارية التي تسهم في تطوير قدراتها المؤسسية وتحسين خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية. وتسعى الوزارة من خلال تطبيق نموذج EFQM إلى تطوير بيئة عمل محفزة للإبداع والتميز، تعزز الكفاءات المؤسسية والفردية، وتدعم التطوير المستمر للقدرات والمهارات، مما يسهم في بناء منظومة صحية تنافسية ومستدامة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتلبية التطلعات المستقبلية.

وأوضح الحميري: "أن الوزارة وضعت خارطة طريق متكاملة للاستفادة من مزايا العضوية الماسية، تتضمن برامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية، ومشاريع تطويرية تستهدف مختلف جوانب العمل المؤسسي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز."

من جانبه، أعرب السيد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الوزارة في تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي. وقال: "إن انضمام الوزارة إلى العضوية الماسية يعكس التزامها الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية، ويؤكد رؤيتها الاستراتيجية في تبني أفضل الممارسات العالمية. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيثمر عن نتائج إيجابية ملموسة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودتها واستدامتها.

إشادة بنهج الوزارة

وتُعتبر المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، كإطار إداري متكامل معترف به عالمياً، يساعد المؤسسات على قياس وتقييم مستوى أدائها، وتحديد نقاط القوة والفرص التحسينية، وتطوير استراتيجيات وخطط العمل اللازمة لتحقيق التميز المستدام.

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