أبوظبي: أبرم "دوكتور"، المشروع البحري الطبي المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وبرجيل القابضة، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في جمهورية أنغولا لاستكشاف آفاق تعاون واسعة تهدف إلى تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتطوير بنية تحتية طبية حديثة، وتعزيز قدرات سلسلة التوريد في أنغولا.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور بينيديتو هيرناني دا سيلفا كوينتا، مدير مستشفيات ناسيونال دوس، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة برجيل القابضة، بحضور معالي الدكتورة سيلفيا لوتوكوتا، وزيرة الصحة الأنغولية.

تُمهّد مذكرة التفاهم الطريق لوزارة الصحة ودوكتور للعمل معًا في مجالات تطوير رئيسية تدعم طموح أنغولا في توسيع نظامها الصحي، ويشمل ذلك التعاون في توفير الخدمات اللوجستية وخدمات سلسلة التوريد لنقل المعدات الطبية والأدوية ولوازم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التطوير والإدارة المشتركة للمستشفيات.

كما ستستكشف المذكرة رقمنة خدمات الرعاية الصحية المتعلقة باللوجستيات لزيادة الكفاءة والشفافية، والاستثمار المشترك في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وتحديد فرص إضافية في أنغولا وأسواق أخرى في جميع أنحاء أفريقيا.

وقالت معالي الدكتورة سيلفيا لوتوكوتا: "ترتكز رؤيتنا لنظام الرعاية الصحية في أنغولا على إمكانية الوصول والجودة والاستدامة، وستساعد مذكرة التفاهم هذه مع دوكتور في تعزيز شبكتنا الصحية، وتلبية احتياجات مجتمعاتنا والتزامنا بالتنمية الوطنية طويلة الأمد".

بالنسبة لأنغولا، سيضمن هذا التعاون نقلًا أسرع وأكثر موثوقية للأدوية والمعدات المنقذة للحياة إلى المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يُحسّن إدخال الخدمات اللوجستية الرقمية تخصيص الموارد، ويقلل الهدر، ويضمن قدرة مقدمي الرعاية الصحية على الاستجابة لاحتياجات المجتمع بفعالية أكبر.

وصرح سفير أحمد قائلاً: "تعكس هذه المبادرة الرؤية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا لتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة، وتعزيز التعاون طويل الأمد في القطاعات الحيوية، ونحن ملتزمون بتعميق تعاوننا مع أنغولا والنهوض بمهمتنا لإحداث تأثير مستدام في جميع أنحاء أفريقيا".

وقال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لمجموعة موانئ أبو ظبي: "تجسد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بدعم وتطوير القطاع الصحي في أنغولا من خلال بناء شبكة من الشراكات القوية في البلاد. فمن خلال تعاوننا معاً لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتشييد بنية تحتية حديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد الطبية، فإننا نؤسس لقاعدة صلبة نبني من خلالها منظومة صحية أكثر مرونة، ونضمن وصولاً أوسع إلى الخدمات الطبية. ولا شك أن مثل هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدفع مسيرة التطور لهذا القطاع الحيوي، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. وفي الوقت ذاته، تأتي هذه المذكرة في إطار جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق حضورنا في قارة إفريقيا، تماشياً مع استراتيجيتنا للاستثمار في مستقبل القارة والمساهمة في ازدهارها وتطورها."

تأسس مشروع "دوكتور" كمشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبو ظبي، الشركة الرائدة في مجال حلول التجارة والنقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وبرجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدمج "دوكتور" الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المعيارية والتدريب والاستجابة للطوارئ في منصة واحدة شاملة.

-انتهى-

