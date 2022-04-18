أطلقت وزارة السياحة برنامج الإعارة والذي يهدف إلى دعم الطاقات البشرية المحلية في المنشآت السياحية بهدف تطوير قدرات العاملين بالتعاون مع منشآت سياحية عالمية للارتقاء بتجربة زوار المملكة، كما تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من شغل الوظائف القيادية في القطاعات السياحية المستهدفة وذلك لتحقيق استراتيجية تطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي ورؤية المملكة 2030.

وسوف تعمل وكالة تنمية القدرات البشرية في وزارة السياحة من خلال اتفاقيات تفاهم مع المنشآت السياحية المحلية على تنفيذ برنامج الإعارة في قطاع الايواء السياحي لإثراء تجربة المتدربين على رأس العمل من خلال اكسابهم المعرفة والخبرة في المنشآت التي سيعمل بها المتدرب السعودي خارج المملكة للاستفادة من التجارب العالمية.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج موظفي الفنادق، الذين يمكنهم الالتحاق بالبرنامج فور ترشيح المتقدم من جهة عمله. ويشترط في المرشح للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يجتاز اختبار المفاضلة واللغة الإنجليزية، كما يشترط أن يلتزم الموظف بعدم الانتقال لجهة عمل أخرى حسب نظام العمل

وسوف تعتمد وزارة السياحة دولة الإعارة وفقاً للشروط والمواصفات التي تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة، كما تلتزم بتوفير الدعم المالي للموظف المعار خلال فترة الإعارة، مع تأمين تذاكر الطيران ومصاريف الإقامة والمعيشة، فضلاً عن إجراءات المتابعة والإشراف بالتعاون مع جهة العمل.

الجدير بالذكر أن البرامج التي تقدمها وزارة السياحة للشباب السعودي معتمدة دولياً من أبرز جهات التعليم والتدريب على مستوى العالم، وذلك ضمن سعي الوزارة لتطوير الكفاءات الوطنية القيادية في قطاع السفر والسياحة، وتمكينها من أداء دورها التنموي..

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